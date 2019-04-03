У болельщика «Балтики» случился инсульт во время матча с «Химками»Клопс 03:49

У болельщика "Балтики" случился приступ инсульта во время матча с "Химками". Об этом сообщается на странице калининградского клуба в Instagram.Пожилому мужчине стало плохо на 30-й минуте игры.

У болельщика «Балтики» случился инсульт во время матча с «Химками»

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