Футбол
У болельщика «Балтики» случился инсульт во время матча с «Химками»Клопс 03:49
У болельщика "Балтики" случился приступ инсульта во время матча с "Химками". Об этом сообщается на странице калининградского клуба в Instagram.Пожилому мужчине стало плохо на 30-й минуте игры.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:02, Ашберн
Происшествия
Следствие назвало версии взрыва в Военной академии имени Можайского
2 апреля, днем, в одном из корпусов Военной академии имени Можайского прогремел взрыв.
Обновлено в 04:32
Хоккей
НХЛ. Радулов стал второй звездой игрового дня
Обновлено в 02:52
Общество
В России выросла средняя зарплата
Средняя зарплата в целом по стране выросла на 5,5 процента за год, выяснили эксперты Avito.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Вскрылись детали убийства ополченцами украинской карательницы «Ведьмы»
Обновлено в 04:44
Авто
Новый кроссовер Ford Puma готов к премьерному показу
Обновлено 31 марта в 13:54
Происшествия
Прокуратура в Германии анонсировала результаты экспертизы тела Филевой
Информация о результатах вскрытия тел погибших при крушении самолета, на котором летела совладелица S7 Наталия Филева, появится 3 апреля, сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Дармштадта.
Обновлено вчера в 10:22
Шоу-бизнес
Инстаграм заблокировал страницу Дианы Арбениной
Вечер 2 апреля преподнес неприятный сюрприз поклонникам Дианы Арбениной и самой артистке: оказался заблокирован ее аккаунт в Instagram, единственной социальной сети, где она появляется достаточно часто.
Обновлено в 04:30
Политика
ФПА просит не включать экспертные подразделения в Следственный комитет
Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ не поддерживает законопроект о включении экспертных подразделений в состав Следственного комитета (СК) РФ, адвокатское сообщество отмечает, что, напротив, экспертов следует вывести из подчинения ведомствам, что обеспечит их независимость и объективность.
Обновлено в 04:02
Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему
Пилоты Boeing 737 MAX, рухнувшего в Эфиопии, с самого начала предприняли необходимые аварийные действия для того, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом.
Обновлено в 00:36
Футбол
Первые полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут в среду
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
Двое боевиков, связанных с террористической группировкой ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ — ред.), ликвидированы в Кабардино-Балкарии при оказании вооруженного сопротивления.
Обновлено в 04:37
Политика
Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера добилась права на пенсию
В Волгограде Елена Петина - вдова офицера, погибшего в Сирии при выполнении спецзадания, вынуждено была обратиться в суд с иском к ФКУ «Военный комиссариат Волгоградской области» с требованием о признании за ней и её детьми права на соцгарантии и получение пенсий по потере кормильца.
Обновлено в 04:52
Политика
Новый президент Казахстана прибыл с первым зарубежным визитом в Москву
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию.
Обновлено в 04:41
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Закон о хостелах решили вводить с 1 октября
Решено, что закон вступит в силу с 1 октября этого года - с учетом этой даты закон и будет вынесен на "пленарку".
Обновлено в 04:33
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
В Тюмени горит деревянный памятник архитектуры
Пожар произошел в строении, которое является памятником архитектуры, в Тюмени.
Обновлено в 03:34
Общество
Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
В Пекине на скоростной трассе столкнулись 16 машин
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Татьяна Навка переживает за 4-летнюю дочь
Навка, комментируя начало тренировок дочери, призналась, что ей крайне тяжело смириться с мыслью о том, насколько трудно будет девочке.
Обновлено в 04:52
Экономика
Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог
Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний музыкант и вокалист Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 04:37
Баскетбол
Уэстбрук повторил достижение Чемберлена в НБА
Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:103) сумел повторить достижение Уилта Чемберлена, сделав двойной трипл-дабл.
Обновлено в 03:39
Культура
Скончался художник Николай Сажин
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Первая репетиция парада Победы началась в Алабино
В среду, 3 апреля, в Московской области началась первая репетиция парада в честь Дня Победы.
Обновлено в 04:09
Здоровье
Голикова: Каждый год в России фиксируется более 750 тысяч абортов
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о том, что в РФ каждый год фиксируется более 750 тысяч абортов, из них пятая часть делается по медицинским показаниям.
Обновлено в 03:41
Политика
FT: ЕС собирается предложить Мэй длительную отсрочку брексита
ЕС собирается предложить премьер-министру Великобритании Терезе Мэй длительную отсрочку даты брексита с соблюдением Лондоном строгих условий.
Обновлено вчера в 22:44