У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублейRT на русском 10:03

Никулинский суд Москвы изъял в доход государства у близких обвиняемого в коррупции бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко активы на сумму 460 млн рублей.

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей

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