Происшествия
У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублейRT на русском 10:03
Никулинский суд Москвы изъял в доход государства у близких обвиняемого в коррупции бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко активы на сумму 460 млн рублей.
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Суд конфисковал имущество близкого круга полковника Д.Захарченко на 484 млн руб
Агентство Москва09:27
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