Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублейRT на русском 10:03

Никулинский суд Москвы изъял в доход государства у близких обвиняемого в коррупции бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко активы на сумму 460 млн рублей.
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Полковника Захарченко лишат имущества по новому иску на 500 млн руб

РБК10:36

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей

RT на русском10:03

Суд конфисковал имущество близкого круга полковника Д.Захарченко на 484 млн руб

Агентство Москва09:27

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

РИА Новости09:34

Суд частично удовлетворил новый иск ГП об изъятии имущества полковника Захарченко

ТАСС09:30

Суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры к полковнику Захарченко почти на 500 млн руб

Интерфакс09:50

Суд взыскал почти полмиллиарда с Захарченко, но оставил драгоценности его экс-супруге

РАПСИ09:52
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Политика

Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высмеял в Facebook оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
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Происшествия

В Мадриде взрывом газа снесло целый этаж жилого дома

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Bloomberg: Amazon выпустит свой аналог беспроводных наушников AirPods

Компания Amazon готовится представить на рынке беспроводные наушники с доступом к голосовому помощнику Alexa.
Обновлено в 07:33
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

Маньяка приговорили к пожизненному за убийство девочки под Тверью

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Кубок Гагарина. ЦСКА вышел вперед в серии со СКА

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Показано первое изображение «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35

Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35 4Matic.
Обновлено в 10:43
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Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой

Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Политика

Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
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Официально: Усик проведет бой с Такамом 25 мая

Обновлено в 14:47
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес

Гордон Рамзи стал отцом в пятый раз

Гордон Рамзи стал отцом в пятый раз Шеф-повар и телеведущий сообщил радостную новость. На днях 52-летний Гордон Рамзи снова стал отцом.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой

Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие

Япония подняла истребители для перехвата российского Ил-38

Обновлено в 17:26
Политика

Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев

Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Политика

США рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы

Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие

Помпео пообещал, что США не позволят Саудовской Аравии стать ядерной державой

США никогда не дадут Саудовской Аравии стать ядерной державой, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

Обновлено в 09:22
Гаджеты

Специалисты AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны за март

Самыми выгодными смартфонами в категории стоимостью свыше 459 долларов или 3 000 юаней стали Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8/256 ГБ, Black Shark Helo 8/128 ГБ и OnePlus 6 8/256 ГБ.
Обновлено в 15:17
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом

Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено в 02:51
Авто

ГАЗ показал ряд новинок на питерском автосалоне

Обновлено в 04:40
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом под Петербургом

Обновлено в 11:51
Общество

Twitter оштрафовали на три тысячи рублей

Сервис микроблогов Twitter оштрафован на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей.
Обновлено в 11:37
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Роды пошли Анастасии Заворотнюк на пользу

Заворотнюк поразила всех тем, насколько беременность и роды пошли ей на пользу.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Во Владивостоке локализовали пожар на складе стройматериалов

Обновлено в 12:20
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Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики

Обновлено в 11:31
Авто

В России открыли прием заказов на Tesla Model Y

Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
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Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
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Дмитрий Викторович Захарченко
Бывший высокопоставленный служащий органов внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
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