Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублейРИА Новости 09:34

Прокурор Сергей Бочкарев просил суд обратить в пользу государства 343,5 тысячи долларов, находящиеся на ее счете в ВТБ. Это уже второй иск Генпрокуратуры к Захарченко. В декабре 2017 года Никулинский суд изъял у борца с коррупцией и его окружения имущество на девять миллиардов рублей.
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Полковника Захарченко лишат имущества по новому иску на 500 млн руб

РБК10:36

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ТАСС09:30

Суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры к полковнику Захарченко почти на 500 млн руб

Интерфакс09:50

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

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У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей

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Суд конфисковал имущество близкого круга полковника Д.Захарченко на 484 млн руб

Агентство Москва09:27

Суд взыскал почти полмиллиарда с Захарченко, но оставил драгоценности его экс-супруге

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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 12:21, Ашберн
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Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
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Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
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Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400

Турецкий лидер уточнил, что его страна хотела купить американские ЗРК Patriot, однако США не смогли предложить ничего подходящего, пишет агентство ТАСС.
Обновлено в 09:35
Политика

Зеленский опубликовал результаты анализа на наркотики

Проведение анализа крови на наркотики и алкоголь было условием Зеленского для участия в президентских дебатах с Порошенко.
Обновлено в 10:44
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммунницировал два иска к России родственников пассажиров самолета Malaysia Airlines, который 17 июля 2014 года разбился под Донецком.
Обновлено вчера в 14:23
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Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
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Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Кино

Джон Чо сыграет главную роль в сериале Netflix по аниме «Ковбой Бибоп»

Обновлено в 02:58
Политика

Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений

Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений в рамках работы межправкомиссии (МПК) Россия-Венесуэла высокого уровня.
Обновлено в 10:54
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Любовный гороскоп. Каким знакам зодиака повезет в личной жизни

Астролог Полина Коваленко специально для «ВМ» рассказала о том, представителям каких знаков следует ожидать успеха в любви в 2019 году.
Обновлено в 07:28
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

В Тверском суде Москвы произошла массовая драка

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Пьяный посетитель кафе в Перми избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон заявила, что одинока уже 10 лет

Американская актриса Шарлиз Терон заявила, что одинока уже целых 10 лет, поэтому готова снова выйти замуж.
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Нервный срыв случился у подмосковного врача в коридоре больницы

Обновлено в 00:43
Футбол

Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в марте

В сентябрьском и октябрьском голосовании всех опередил атакующий полузащитник Виктор Классон, а лучшим игроком Краснодара по итогам июля-августа 2018 года был признан вратарь Станислав Крицюк.
Обновлено в 11:30
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Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
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«Нива» сегодня отмечает свой 42-й день рождения

Напомним, что 5 апреля 1977 года был выпущен первый внедорожник ВАЗ 2121, а по-простому «Нива».
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Армия и оружие

В Черном море начались учения Украины и НАТО

Обновлено в 07:12
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Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку

Обновлено в 04:53
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Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода

Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Экономика

Moody’s присвоило «РусАлу» рейтинг «Ba3»

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило ОК "РусАл" корпоративный рейтинг "Ba3", а также рейтинг вероятности дефолта "Ba3-PD".
Обновлено в 01:14
Общество

Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве

Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Энергетика

Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо

Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
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В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

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Лолита Милявская прокомментировала новый брак Александра Цекало

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В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
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Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
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Дмитрий Викторович Захарченко
Бывший высокопоставленный служащий органов внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
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