Происшествия
У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублейРИА Новости 09:34
Прокурор Сергей Бочкарев просил суд обратить в пользу государства 343,5 тысячи долларов, находящиеся на ее счете в ВТБ. Это уже второй иск Генпрокуратуры к Захарченко. В декабре 2017 года Никулинский суд изъял у борца с коррупцией и его окружения имущество на девять миллиардов рублей.
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Суд конфисковал имущество близкого круга полковника Д.Захарченко на 484 млн руб
Агентство Москва09:27
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