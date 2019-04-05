Происшествия
У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублейРИА Новости 09:34
Прокурор Сергей Бочкарев просил суд обратить в пользу государства 343,5 тысячи долларов, находящиеся на ее счете в ВТБ. Это уже второй иск Генпрокуратуры к Захарченко. В декабре 2017 года Никулинский суд изъял у борца с коррупцией и его окружения имущество на девять миллиардов рублей.
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Политика
Нил Ушаков снят с поста мэра Риги
Глава Министерства по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце подписал распоряжение об отправке мэра Риги Нила Ушакова в отставку.
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Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 11:53
Общество
В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах
Обновлено в 15:26
Политика
«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан
Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
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Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице.
Обновлено в 20:53
Гаджеты
Специалисты AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны за март
Самыми выгодными смартфонами в категории стоимостью свыше 459 долларов или 3 000 юаней стали Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8/256 ГБ, Black Shark Helo 8/128 ГБ и OnePlus 6 8/256 ГБ.
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Политика
Замминистра финансов США возглавил Всемирный банк
Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас возглавил Всемирный банк (ВБ).
Обновлено в 21:27
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Политика
Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики
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Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Авто
Как выбрать правильное машинное масло?
Выбор моторного масла является весьма тяжелой задачей для большинства автовладельцев. Под каждый двигатель желательно подбирать свое масло.
Обновлено в 20:27
Политика
Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев
Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Хоккей
Защитник «Салавата» Семенов дисквалифицирован на один матч
Защитник "Салавата Юлаева" Алексей Семенов дисквалифицирован на один матч за свое поведение в четвертом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ против "Авангарда" (2:4), информирует официальный сайт лиги.
Обновлено в 10:16
Политика
США ввели новые санкции против венесуэльских компаний
Пенс сообщил, что ограничения коснулись двух компаний, которые занимаются перевозками топлива на Кубу, а также 34 кораблей, которые либо принадлежат венесуэльскому нефтегазовому предприятию PDVSA, либо находятся под его управлением.
Обновлено в 15:48
Гаджеты
Два китайских студента обманули Apple почти на $1 млн
Два студента из Китая, проживающих в Орегоне, обманули американскую компанию Apple на $ 1 895,8 тысячи Они меняли в сервисных центрах Apple поддельные iPhone, привезенные из Китая, чтобы получать взамен оригинальные.
Обновлено в 18:33
Транспорт
В Стамбуле начинает работу новый аэропорт
Рейс авиакомпании Turkish Airlines, который вылетает из стамбульского международного аэропорта имени Ататюрка в Сингапур в субботу в 2.00 (совпадает с мск) станет последним в истории этой воздушной гавани, после 12-часового перерыва все рейсы будут выполняться из нового Стамбульского аэропорта, сообщила авиакомпания.
Обновлено в 19:05
Хоккей
Панарин принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»
Встреча завершилась победой "пиджаков" по буллитам со счетом 3:2. Автором победного броска стал Артемий Панарин.
Обновлено в 22:08
Экономика
Норвегия решила окончательно избавиться от госдолга России
Норвежский государственный пенсионный фонд собирается отказаться от корпоративных и государственных облигаций 10 развивающихся стран, в том числе России.
Обновлено в 10:51
Политика
Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено в 16:11
Армия и оружие
Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами
Американские военные спутники-шпионы GSSAP многократно скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции.
Обновлено в 20:03
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено в 16:26
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54