Происшествия
У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублейLenta.ru 12:31
Никулинский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры, изъяв в пользу государства активы на 484 миллиона рублей, принадлежащие бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) полковнику Дмитрию Захарченко и его близким. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает ТАСС.
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Суд конфисковал имущество близкого круга полковника Д.Захарченко на 484 млн руб
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