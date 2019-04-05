Происшествия

У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублейLenta.ru 12:31

Никулинский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры, изъяв в пользу государства активы на 484 миллиона рублей, принадлежащие бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) полковнику Дмитрию Захарченко и его близким. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает ТАСС.
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