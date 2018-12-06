Происшествия

У берегов Японии столкнулись два военных самолета США
Вести.Ru
18:03

У берегов Японии столкнулись два военных самолета США – истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130. Оба самолета выполняли учебный полет, передает РИА Новости. Они стартовали с базы морской пехоты США "Ивакуни".
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