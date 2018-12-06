Происшествия
У берегов Японии столкнулись два военных самолета США
У берегов Японии столкнулись два военных самолета СШАВести.Ruвчера в 18:03
У берегов Японии столкнулись два военных самолета США – истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130. Оба самолета выполняли учебный полет, передает РИА Новости. Они стартовали с базы морской пехоты США "Ивакуни".
Вести.Ruвчера в 18:03
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Спасатели нашли еще одного пострадавшего при столкновении военных самолетов США
Газета.Ruвчера в 23:53
Спасатели обнаружили второго военного США после ЧП с самолётами у берегов Японии
RT на русскомвчера в 23:53
Автоматически обработано 7128 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
Происшествия
На Кубани шесть человек погибли в ДТП со «скорой»
Обновлено в 02:23
Происшествия
Три человека пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Москве
Три человека получили травмы в результате аварии с участием автобуса и грузовика в Москве. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД столицы.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Россиянин скончался в миграционной тюрьме США
Волков стал вторым гражданином РФ и третьим человеком, который скончался в иммиграционной тюрьме США за последнее время.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Юноша во время спарринга получил удар в челюсть и впал в кому
Обновлено в 02:15
Происшествия
Под Иркутском верблюды Славик и Сережа попали в ДТП
В кузове находились два верблюда, которых везли в цирк. В аварии выжил только один верблюд, но его придавило своим телом погибшее животное.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Москве задержан подозреваемый в жестоком убийстве девушки
Следователи задержали подозреваемого в жестоком убийстве девушки в лесу на востоке Москвы.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Москве ученик пришел в школу с ножом, угрожая учителям
Ученик одной из школ на юго-востоке Москвы пришел в школу, вооружившись ножом.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Волгоградский школьник умер от отравления
Местные следователи предварительно считают, что причиной смерти ребенка стало отравление, сообщается 6 декабря на сайте регионального управления СК России.
Обновлено в 02:22
Происшествия
СК: вооруженный автоматом сбежавший охранник найден раненым в лесу
Обновлено в 01:45
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева ещё на два месяца
Тверской районный суд Москвы принял решение продлить арест нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Красноадра" Павла Мамаева до 8 февраля 2019 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:14
Происшествия
Петербуржца осудили за подготовку теракта в Казанском соборе
В Петербурге вынесен приговор одному из организаторов теракта в Казанском соборе.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Четверо бандитов задержаны за разбой и пытки
Обновлено в 02:05
Происшествия
На ферме в Хабаровском крае произошел крупный пожар
В Ванинском районе Хабаровского края на ферме случился крупный пожар, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Неизвестные украли из офиса на юге Москвы почти 9 млн рублей
"Полицейские установили, что двое неизвестных в матерчатых масках на лицах по водосточной трубе поднялись на второй этаж отдельно стоящего четырехэтажного здания, отжали пластиковое окно, проникли в помещение офиса, вскрыли дверь в бухгалтерию, болгаркой спилили петли металлического сейфа, откуда совершили кражу более 8,85 млн рублей", - рассказали в главке.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Сертолово детская кроватка убила годовалого малыша
Голова мальчика оказалась зажата между планками. В городе Сертолово погиб годовалый малыш.
Обновлено в 02:21