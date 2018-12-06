Происшествия
У берегов Японии столкнулись два военных самолета США
У берегов Японии столкнулись два военных самолета СШАВести.Ru18:03
У берегов Японии столкнулись два военных самолета США – истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130. Оба самолета выполняли учебный полет, передает РИА Новости. Они стартовали с базы морской пехоты США "Ивакуни".
Вести.Ru18:03
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Происшествия
В Иркутской области верблюды Славик и Сережа стали участниками ДТП
В Иркутской области водитель фуры, перевозившей верблюдов во время гастролей сочинского цирка по региону, не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание грузовика.
Обновлено в 23:15
Происшествия
Мамаева и Кокорина оставили в СИЗО еще на два месяца
Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, в результате которых пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, получивший черепно-мозговую травму, а также глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.
Обновлено в 23:14
Происшествия
СК рассказал о смерти в больнице сбежавшего с оружием охранника
Обновлено в 22:07
Происшествия
В Хабаровском крае случился крупный пожар в фермерском хозяйстве
На территории частного фермерского хозяйства в Ванинском районе в помещении коровника для крупного рогатого скота и свиней утром 6 декабря возник пожар.
Обновлено в 23:13
Происшествия
Идеолога взрыва в Казанском соборе отправили в колонию
Обновлено в 23:08
Происшествия
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировано общежитие
Обновлено в 23:13
Происшествия
В Доминикане четыре человека погибли при взрыве газа на фабрике
Не менее четырех человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва газа на фабрике, производящей продукцию из пластика, в Доминиканской Республике, сообщил глава корпуса пожарной охраны столичного округа страны Рафаэль дель Росарио.
Обновлено в 23:10
Происшествия
В Сербии хозяева зажарили козу, съевшую 20 тысяч евро, пишут СМИ
Домашняя коза Белка съела 20 тысяч евро наличными у своих хозяев в центральной Сербии, сообщает местный портал arandjelovacinfo.
Обновлено в 22:33
Происшествия
Якорную мину нашли в море возле детского санатория в Анапе
Дайверы обнаружили при погружении якорную мину в акватории Анапы. Боеприпас находился вблизи детского санатория «Бимлюк».
Обновлено в 23:15
Происшествия
В Саратове задержан напавший с ножом на управление полиции
В Саратове в среду задержан гражданин, пытавшийся пропасть на территорию городского управления МВД. При этом он угрожал ножом полицейским.
Обновлено в 22:41
Происшествия
Министр культуры Черногории попал в ДТП в Стамбуле
Обновлено в 19:10
Происшествия
В Новой Москве прогремели выстрелы, есть пострадавший
Мужчина с огнестрельным ранением госпитализирован в Новой Москве (ТиНАО), передает РЕН-ТВ. Выстрел прогремел около автомойки 5 декабря.
Обновлено в 18:07
Происшествия
В Париже 13 человек обвинили в разграблении Триумфальной арки
Прокуратура Парижа предъявила обвинения 13 подозреваемым в разграблении музея Триумфальной арки в ходе акций протеста "желтых жилетов", пишет газета Figaro со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Ростовский суд оставил в силе приговор экс-депутату Госдумы Бессонову
Ростовский областной суд в среду оставил без изменения приговор бывшему депутату Госдумы Владимиру Бессонову, заочно осужденному к трем годам колонии общего режима за нападение на полицейских, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Дина Боброва.
Обновлено в 21:30
Происшествия
6 декабря – День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России
От имени руководства Министерства внутренних дел Российской Федерации и от себя лично поздравляю личный состав и ветеранов с годовщиной со Дня образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России.
Обновлено в 23:15