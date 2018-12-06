Американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и самолет-заправщик КС-130 столкнулись в ночь на четверг у побережья Японии, говорится в заявлении Корпуса морской пехоты США, поступившем в РИА Новости. Инцидент произошел около 02.00 по местному времени.

У берегов Японии столкнулись два самолета ВМС США

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