Происшествия
У берегов Японии столкнулись два самолета ВМС США
У берегов Японии столкнулись два самолета ВМС СШАРИА Новости17:09
Американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и самолет-заправщик КС-130 столкнулись в ночь на четверг у побережья Японии, говорится в заявлении Корпуса морской пехоты США, поступившем в РИА Новости. Инцидент произошел около 02.00 по местному времени.
РИА Новости17:09
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