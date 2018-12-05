Происшествия

В Новой Каледонии объявлена угроза цунами после мощного землетрясения
Коммерсантъ
01:09

Жителей Новой Каледонии (административно-территориального образования Франции в Тихом океане) предупредили об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7,6, сообщает Тихоокеанский центр предупреждения цунами (PTWC).
Коммерсантъ01:09

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В Новой Каледонии объявлена угроза цунами после мощного землетрясения

Коммерсантъ01:09

После землетрясения магнитудой 7,5 у берегов Новой Каледонии объявлена угроза цунами

Эхо Москвы00:47

Два сильных землетрясения зафиксированы в Тихом океане

Интерфакс00:15

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Новой Каледонии

РБК00:09

Жителей Новой Каледонии предупредили об угрозе цунами после землетрясения

RT на русском00:53

Тихоокеанский центр сообщил об образовании цунами близ Новой Каледонии

ТАСС00:50

В берегов Новой Каледонии произошел афтершок магнитудой 5,9

РИА Новости00:10
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Новая Каледония
Особое административно-территориальное образование Франции, расположенное в Тихом океане. Представлена крупным одноимённым островом и группой мелких островов в юго-западной части Тихого океана, в Меланезии. Граничит на юго-западе с экономической зоной Австралии, на севере - с Вануату, на юго-востоке - с Фиджи. Население - 245 580 человек. Столица - город Нумеа. Денежная единица - французский тихоокеанский франк.
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