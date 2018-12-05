Жителей Новой Каледонии (административно-территориального образования Франции в Тихом океане) предупредили об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7,6, сообщает Тихоокеанский центр предупреждения цунами (PTWC).

В Новой Каледонии объявлена угроза цунами после мощного землетрясения

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