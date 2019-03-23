У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнераРИА Новости 11:10

Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.

Спорт Синдре Скар: «Русские вели себя неспортивно. Будем побеждать их» Норвежский лыжник Синдре Скар отметил, что российские лыжники вели себя в нынешнем сезоне неспортивно и его команда намерена побеждать их, показывая лучший ход.

Политика Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).

Наука Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.

Политика Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.

Общество «Связной» продавал AirPods 2 в два раза дешевле, но теперь отказывается их доставлять На официальном сайте интернет-магазина «Связной» в результате ошибки предварительный заказ на новые беспроводные наушники Apple AirPods 2 можно было оформить вместо 13 490 рублей всего за 6 590 рублей.

Политика Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.

Культура В Москве пройдёт «Ночь театров — 2019» В этом году основной площадкой «Ночи театров» станет Манеж. В ночь с 23 на 24 марта театры-участники продлят время работы.

Авто В РФ появился обновленный кроссовер Mazda CX-9 Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Здоровье Судебный прецедент: В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми, что было решено в судебном порядке.

Происшествия Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.

Политика Делегация Китая посетит США для торговых переговоров 3 апреля "Соединенные Штаты с нетерпением ждут возможности приветствовать делегацию из Китая во главе с вице-премьером Лю Хэ на встречах в Вашингтоне, которые начнутся 3 апреля 2019 года", - отметила она.

Культура Сергей Шнуров в Госдуме предложил «разогнать Минкульт» Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.

Здоровье Карантин объявили в одной из школ на юго-востоке столицы Карантин до 28 марта объявили в дошкольной группе № 2 московской школы № 2051.

Политика Врио губернатора Андрей Чибис прибыл в Мурманск Напомним, Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области 21 марта, когда Марина Ковтун официально заявила о своей отставке.

Хоккей Кузнецов пропустил тренировку «Вашингтона» из-за болезни Как сообщает журналист Изабэль Хуршудян в Twitter, российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов не тренируется с командой по причине болезни и может пропустить следующий матч.

Кино Владимир Мединский назвал лучшие фильмы о любви Министр культуры Владимир Мединский назвал лучшие картины о любви.

Политика Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".

Политика Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» в прямом эфире Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира 29 марта, сообщает пресс-служба правительства России.

Шоу-бизнес Менеджер Началовой рассказала о последней просьбе певицы Через суд хоккеист заявил претензии на половину четырехкомнатной квартиры Исаева рассказала, что дочь певицы от брака с футболистом Евгением Алдониным сейчас воспитывают бабушка и отец.

Шоу-бизнес Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь, певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.

Спорт Йоханнес Бе побил рекорд Фуркада по количеству побед за сезон 25-летний норвежец побил рекорд француза Мартена Фуркада по количеству побед за один сезон.