Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнераRT на русском 11:52
У берегов Норвегии идёт эвакуация пассажиров круизного лайнера. Об этом информирует издание VG со ссылкой на полицию. Отмечается, что у судна возникли проблемы с двигателем.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:13, Ашберн
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать Грудинину мандат депутата
Мещанский суд Москвы в субботу, 23 марта, признал незаконным решение Центрального комитета КПРФ о передаче мандата депутата экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину, пишут Известия.
Обновлено в 11:58
Спорт
Кузьмина стала первой в биатлонной гонке преследования в Холменколлене
Биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 10:59
Политика
Гуайдо назвал арест своего соратника слабостью Мадуро
Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что арест его соратников показывает слабость режима президента страны Николаса Мадуро.
Обновлено 21 марта в 12:14
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 10:56
Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено 20 марта в 09:26
Спорт
Россияне победили в медальном зачете ЧМ по фигурному катанию
Сборная России победила в медальном зачете по итогам ЧМ по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:43
Политика
Медведчук исключил необходимость уступок для получения газа из России
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук исключил необходимость политических уступок от Киева для получения газа из России.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Петербурге спасают почерневших от мазута белых лебедей
Два прекрасных лебедя приводнились у мазутного отстойника ТЭЦ, угодили в него и от клюва до лапок измазались в химическом веществе.
Обновлено в 11:05
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Футбол
«Краснодар» поздравил Кононова с днем рождения
"Краснодар" в своем Твиттере поздравил с днем рождения своего бывшего главного тренера Олега Кононова. Сегодня ему исполнилось 53 года.
Обновлено в 05:54
Футбол
Билек: уважаем сборную России, но хотим преподнести сюрприз
Футболисты сборной Казахстана уважают команду России, но хотят преподнести сюрприз в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер казахстанской команды Михал Билек.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой дал первое интервью после ее смерти
Обновлено в 11:45
Культура
Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Обновлено вчера в 09:10
Футбол
Основа «Спартака» разгромила дублеров, Жиго отыграл час
Весь час отыграл защитник Самюэль Жиго, полностью восстановившийся после травмы крестообразных связок колена.
Обновлено в 10:22
Спорт
Клебо выиграл масс-старт в Канаде, Большунову сломали палку
Обновлено в 11:43
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Кино
Мединский назвал свои любимые фильмы о любви
Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, какие картины считает одними из лучших среди фильмов о любви, а также назвал любимые криминальные комедии.
Обновлено в 11:02
Экономика
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Музыка
Мединский предрек победу Лазарева на «Евровидении»
Обновлено в 09:50
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Общество
Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонии
Обновлено в 09:30
Происшествия
В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Ожесточённая схватка морского льва и акулы попала на видео
В заливе Сан-Франциско неподалёку от острова Алькатрас развернулась настоящая битва между морским львом и леопардовой акулой.
Обновлено в 04:30
Кино
В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»
За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено в 09:13
Общество
Папа Римский принял отставку причастного к делу о педофилии кардинала
Папа Римский Франциск принял отставку кардинала Рикардо Эссати Андрелло, являющегося фигурантом расследования о сокрытии случаев педофилии среди священников, передает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.
Обновлено в 09:22
Политика
Медведев в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте", сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 09:08
Политика
В Киеве завершился митинг националистов против коррупции
Обновлено в 11:39
Общество
В Пскове начнется митинг против строительства «Титан-Полимер»
Сегодня, 23 марта, в Пскове на площади Ленина состоится митинг против строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино».
Обновлено в 04:41
Политика
Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше
Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
Обновлено в 05:58