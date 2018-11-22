Происшествия

У берегов Крыма затонула баржа с 3,3 тыс. тонн зерна
Life.ru
09:04

У берегов Крыма в Керчь-Еникальском канале затонула баржа. На её борту было 3,3 тысячи тонн зерна, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Life.ru09:04

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Прокуратура начала проверку по факту затопления баржи в Азовском море

ИА Крыминформ05:08

Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности после затопления баржи в Крыму

ТАСС05:01

В Крыму затонула баржа с более тремя тысячами тонн зерна

Дождь06:50

Баржа с зерном затонула возле Керченского пролива

РБК03:46

У берегов Крыма затонула баржа с зерном

РИА Новости03:43

У берегов Крыма потерпела крушение баржа с зерном

RT на русском03:27

В Крыму затонула баржа из Ростова-на-Дону

161.ru02:35
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Происшествия

Против рэпера Хаски возбуждено уголовное дело

Обновлено в 10:12
Происшествия

У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби

Обновлено в 10:20
Происшествия

Восстановление «Адмирала Кузнецова» обойдется в 70 млн рублей

Авианосец "Адмирал Кузнецов" в результате чрезвычайного происшествия с плавучим доком 30 октября получил 52 повреждения, стоимость их устранения составит около 70 млн рублей.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Шотландии неизвестный напал с ножом на психиатрическую больницу

На юго-западе Шотландии неизвестный напал с ножом на медсестру психиатрической больницы.
Обновлено в 10:21
Происшествия

На стройке ТЦ у станции метро «Саларьево» обрушились конструкции

При обрушении строительных конструкций нового торгового центра у метро «Саларьево» в Москве завалило троих рабочих.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В Едином миграционном центре Петербурга проходят обыски

Источник в правоохранительных органах Северо-Западного федерального округа сообщил ТАСС, что обыски проходят в рамках уголовного дела, связанного с терроризмом.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Обновлено в 09:48
Происшествия

В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского

В Британии отправили в питомник щенка чау-чау после того, как он укусил полицейского, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 10:21
Происшествия

СК завершил расследование убийства старейшей работницы Мариинки

Следователи ГСУ СК РФ по Петербургу завершили расследование убийства 93-летней работницы Мариинского театра Нины Мациной.
Обновлено в 10:04
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства предпринимателя в Подмосковье

В городе Видное Московской области неизвестные расстреляли предпринимателя, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В Китае автомобиль совершил наезд на толпу школьников

На северо-востоке Китая в провинции Ляонин в результате наезда автомобиля на толпу школьников погибли пять человек, ещё 18 пострадали.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Пострадавшая при пожаре в Туле женщина находится в тяжелом состоянии

Женщина, пострадавшая на пожаре в жилом доме в Туле, в котором в среду вечером погибли четверо детей, находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Экс-глава Кизлярского района получил 15 лет колонии

Экс-глава Кизлярского района получил 15 лет колонии Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) признал виновным в полном объеме бывшего главу Кизлярского района Дагестана Андрея (Юсупа) Виноградова.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Пермские спасатели помогли собаке выбраться из-под бетонной плиты

Сотрудники Пермской городской службы спасения извлекли из-под бетонной плиты застрявшую в узком проеме собаку, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Сбитый в Шереметьево самолетом мужчина хотел нелегально попасть в РФ

20 ноября в 20:10 А.Епремян вышел на взлетно-посадочную полосу N2 в районе рулежной дорожки "Альфа", где был сбит разгонявшимся по полосе самолетом Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот".
Обновлено в 09:12
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