У берегов Крыма заметили два военных самолета СШАРБК 15:56

Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма, говорится на странице мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter. По его данным, 23 июня в 7:40 мск разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk вылетел с базы Сигонелла в Италии.

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

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