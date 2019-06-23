Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета СШАРБК 15:56
Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма, говорится на странице мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter. По его данным, 23 июня в 7:40 мск разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk вылетел с базы Сигонелла в Италии.
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