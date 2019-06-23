Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета СШАРБК 15:56

Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма, говорится на странице мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter. По его данным, 23 июня в 7:40 мск разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk вылетел с базы Сигонелла в Италии.
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У берегов Крыма заметили два военных самолета США

РБК15:56

Американские самолеты полетали у берегов Крыма и границ Донбасса

Lenta.ru15:37

Два американских военных самолета заметили у Крыма

РИА Новости14:06

Около Крыма и Донбасса обнаружили кружащие американские самолеты

РЕН ТВ14:34

Два американских самолета провели разведку у границ Крыма

Московский Комсомолец14:22

Два военных самолета США заметили у Крыма

Газета.Ru14:21

Военные самолеты США заметили вблизи Крыма

Телеканал 360°15:09
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:15, Вашингтон
Интернет

Telegram позволит пользователям передавать права на каналы

Пользователи мессенджера Telegram заметили, что в тестовой версии 5.8 приложения для Android появились новые функции.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Подписчики спутали Кристину Асмус с ее младшей сестрой

Оказалось, что на нее очень сильно похожа младшая сестра Карина.
Обновлено в 12:55
Политика

Встречи с Зеленским нет в графике Путина на G20, сообщили в Кремле

Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский собирается поехать на этот саммит, где планировал провести встречи с главами иностранных государств, в том числе и с Путиным.
Обновлено в 16:10
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании

Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие

Опубликовано видео первого применения ракеты для Ми-28НМ

Канал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой управляемой ракеты для ударного вертолета Ми-28НМ, которая считается «убийцей» танков.
Обновлено в 06:14
Политика

Грузия начала искать замену российским туристам

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине

В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Политика

В Чечне пояснили слова Кадырова о расстоянии до Тбилиси в 200 км

Ранее Кадыров заявил, что с тревогой наблюдает за событиями в Грузии, отметив, что Тбилиси и Грозный разделяют «всего 200 км».
Обновлено в 12:16
Политика

Жена Саакашвили пришла поддержать протестующих в Тбилиси

Обновлено в 15:59
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Космос

Жители Канзас-Сити приняли воздушные шары за светящиеся НЛО

Обновлено в 12:10
Автоспорт

Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции

Обновлено в 14:13
Игры

Вышел бесплатный платформер про Черепашек-ниндзя

Проект в классическом жанре beat-em-up встречает графикой в стиле ретро и музыкой из оригинальных игр.
Обновлено в 08:08
Музыка

Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате

Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 03:23
Политика

В Совфеде не исключили новых ограничительных мер в отношении Грузии

Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Обновлено в 13:59
Политика

ЦИК отказал Компартии Украины в регистрации на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украина отказала Коммунистической партии Украины (КПУ) в регистрации ее избирательного списка на внеочередных выборах Верховной рады, назначенных на 21 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Политика

Восемь человек пострадали при обстреле аэропорта в Саудовской Аравии

Восемь человек пострадали при обстреле международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии.
Обновлено в 15:53
Футбол

Панову было неприятно, когда фанаты «Спартака» уничтожали Глушакова

Считаю, нельзя унижать любого футболиста, который выступает за "Спартак".
Обновлено в 14:30
Происшествия

Марш равенства в Киеве начался с провокации

Прошедший в Киеве Марш равенства в рамках «КиевПрайд» начался с провокации, сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

США провели кибератаку на ракетные системы Ирана

Как отмечает издание, ссылаясь на свои источники, киберкомандование США тщательно планировало эту атаку длительное время.
Обновлено в 02:52
Политика

Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии

Обновлено вчера в 23:49
Футбол

Титов: Аргентина не похожа на себя

Экс-капитан московского "Спартака" и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка Америки 2019 года между Аргентиной и Катаром, сообщает "Рейтинг Букмекеров".
Обновлено в 13:11
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Общество

В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов

Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Екатерина Климова ответила на вопрос о разводе с Гелой Месхи

Новость о разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи прозвучала как гром среди ясного неба.
Обновлено в 05:24
Хоккей

Суббэн: хочу выиграть Кубок Стэнли в составе «Нью-Джерси»

Защитник Пи Кей Суббэн поделился эмоциями после обмена, в результате которого он сменил «Нэшвилл Предаторз» на «Нью-Джерси Дэвилз».
Обновлено в 14:25
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Наука

В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара

В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

Евросоюз задумался об альтернативе ВТО

Европейский союз задумался о создании органа, альтернативного арбитражу ВТО, работу которого пытается блокировать американский лидер Дональд Трамп (введение штрафных пошлин Дональдом Трампом на товары из стран, являющихся крупными игроками ВТО).
Обновлено в 15:44
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