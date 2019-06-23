У берегов Крыма заметили два военных самолета СШАРИА Новости вчера в 14:06

Два американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar. В 07:40 мск беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04-2021 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии.

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

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