Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета СШАРИА Новости 14:06
Два американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar. В 07:40 мск беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04-2021 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:50, Вашингтон
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