Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета СШАРИА Новости 14:06

Два американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar. В 07:40 мск беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04-2021 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии.
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Самолёт ВМС США провёл разведку возле Крыма

RT на русском17:36

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

РИА Новости14:06

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

РБК15:56

Американские самолеты полетали у берегов Крыма и границ Донбасса

Lenta.ru15:37

Военные самолеты США заметили вблизи Крыма

Телеканал 360°15:09

Около Крыма и Донбасса обнаружили кружащие американские самолеты

РЕН ТВ14:34

Два военных самолета США провели разведку у границ Крыма

Известия16:50
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В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей

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В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера

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Житель микрорайона «Привокзальный» жалуется на «гуляющие» границы земельного участка

В нашу редакцию обратился житель микрорайона «Привокзальный» Максим Комягин.
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Более 1,4 млн зрителей посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге

В 2019 году более 1,4 млн человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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Происшествия

Трое детей и двое взрослых пострадали в дорожной аварии в Иркутске

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Общество

СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
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Обновлено в 15:00
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Первые фото детской Екатерины Колисниченко

Обновлено в 21:00
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В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Обсуждение нового контракта на транзит газа Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года.
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Астрономы нашли похожие на Землю экзопланеты

Обновлено 21 июня в 12:21
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Обновлено в 17:52
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Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
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Происшествия

Чеченские полицейские выяснили, кто напал на их коллег

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленных источник, бандитом оказался уроженец и житель Грозного 1996 года рождения.
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Политика

Мигрантов из каких стран стало больше приезжать в Россию

Всего в прошлом году в страну прибыли более 565 тысяч мигрантов, 90 процентов из них приехали из стран СНГ.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие

Боевики «Ан-Нусры» планируют атаку с беспилотниками на САА в Идлибе

Бойцы САА захватили самодельный ударный беспилотный аппарат боевиков, который они запустили со своей базы в районе Маарет ан-Нумана 22 июня.
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В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
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Общество

Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс

Обновлено в 15:44
Политика

Президент Грузии считает российских туристов благом

Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.
Обновлено в 06:40
Общество

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В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.
Обновлено в 10:23
Происшествия

В Приморье банда лженаркополицейских похитила 22 человека

Некоторые похищенные всё же передали денежные средства участникам группы. За несколько лет им удалось похитить 22 человека.
Обновлено в 21:52
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Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 01:03
Общество

Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной день в честь праздника

Всего в текущем году жители Башкирии отдохнут 121 день.
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Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Политика

Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ

Руководитель фонда призывает, чтобы ПАСЕ потребовала «твердых и явных гарантий» от России «безоговорочного сотрудничества со следствием, а также судебного преследования и судебного разбирательства в отношении лиц, подозреваемых в крушении рейса MH17».
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Общество

Умерла американская писательница Джудит Кранц

Обновлено в 20:59
Экономика

НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей

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Обновлено в 14:42
Политика

Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов на русском языке

Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 12:51
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

В Японском море рыбаков из КНДР спасли с полузатопленной шхуны

Иностранный теплоход спас шесть северокорейских рыбаков, которые с 15 июня находились на полузатопленной шхуне в Японском море, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков.
Обновлено в 20:53
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