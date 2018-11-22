В Крыму в районе мыса Хрони Ленинского района затонула баржа с зерном, говорится на сайте Главного управления МЧС по региону. Инцидент произошел в 500 метрах от береговой линии. Судно перевозило в Ростов-на-Дону 3,3 тысячи тонн зерна.

В Крыму затонула баржа с более тремя тысячами тонн зерна

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