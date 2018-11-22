Происшествия

В Крыму затонула баржа с более тремя тысячами тонн зерна
Дождь
06:50

В Крыму в районе мыса Хрони Ленинского района затонула баржа с зерном, говорится на сайте Главного управления МЧС по региону. Инцидент произошел в 500 метрах от береговой линии. Судно перевозило в Ростов-на-Дону 3,3 тысячи тонн зерна.
Дождь06:50

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Прокуратура начала проверку по факту затопления баржи в Азовском море

ИА Крыминформ05:08

Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности после затопления баржи в Крыму

ТАСС05:01

В Крыму затонула баржа с более тремя тысячами тонн зерна

Дождь06:50

Баржа с зерном затонула возле Керченского пролива

РБК03:46

У берегов Крыма затонула баржа с зерном

РИА Новости03:43

У берегов Крыма потерпела крушение баржа с зерном

RT на русском03:27

В Крыму затонула баржа из Ростова-на-Дону

161.ru02:35
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Происшествия

Против рэпера Хаски возбуждено уголовное дело

Обновлено в 08:49
Происшествия

Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Обновлено в 08:22
Происшествия

На стройке ТЦ у станции метро «Саларьево» обрушились конструкции

При обрушении строительных конструкций нового торгового центра у метро «Саларьево» в Москве завалило троих рабочих.
Обновлено в 08:45
Происшествия

У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби

Обновлено в 08:53
Происшествия

В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского

В Британии отправили в питомник щенка чау-чау после того, как он укусил полицейского, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В СК завершили расследование убийства сотрудницы Мариинского театра

В Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу сообщили о завершении расследования убийства 93-летней Нины Мациной.
Обновлено в 08:52
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства предпринимателя в Подмосковье

В городе Видное Московской области неизвестные расстреляли предпринимателя, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Пострадавшая при пожаре в Туле женщина находится в тяжелом состоянии

Женщина, пострадавшая на пожаре в жилом доме в Туле, в котором в среду вечером погибли четверо детей, находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 08:52
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после обрушения моста под Воронежем

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения моста в Воронежской области, в результате чего пострадали шесть человек, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Экс-главу Кизлярского района Дагестана приговорили к 15 годам колонии

Северо-Кавказский окружный военный суд признал экс-главу Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова виновным в покушении на жизнь сотрудника ГИБДД, финансировании незаконного вооруженного формирования и приговорил его к 15 годам лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 08:46
Происшествия

На востоке Москвы неизвестный напал с ножом на женщину

Неизвестный ударил ножом женщину на востоке Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 08:41
Происшествия

В результате наезда на толпу школьников в Китае погибли пять человек

Пять человек погибли, еще как минимум 18 получили травмы.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево

Обновлено в 08:07
Происшествия

В Турции перевернулся автобус, семь человек погибли

Семь человек погибли и 15 получили ранения в результате аварии с участием рейсового автобуса в провинции Малатья в центральной части Турции, сообщает в среду газета Hurriyet.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Новосибирского маньяка повторно приговорили к пожизненному сроку

Обновлено в 08:24
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