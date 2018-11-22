Происшествия
«На выходе из Керчь-Еникальского канала севернее мыса Борзовка на глубине 10 метров от берега в 600 метрах восточнее мыса Хрони затонула баржа с зерном, 3,3 тыс. тонн», — заявили в МЧС.
RT на русском03:27
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Происшествия
Против рэпера Хаски возбуждено уголовное дело
Обновлено в 07:04
Происшествия
Адвокат заявил об алиби двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя
Обновлено в 07:03
Происшествия
На стройке ТЦ у станции метро «Саларьево» обрушились конструкции
При обрушении строительных конструкций нового торгового центра у метро «Саларьево» в Москве завалило троих рабочих.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН
Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Вадима Лифшица, подозреваемого в поджоге офиса "Федерального агентства новостей" (ФАН) в октябре этого года.
Обновлено в 07:04
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства предпринимателя в Подмосковье
В городе Видное Московской области неизвестные расстреляли предпринимателя, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского
В Британии отправили в питомник щенка чау-чау после того, как он укусил полицейского, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Пятеро школьников погибли под колесами автомобиля в Китае
Обновлено в 06:06
Происшествия
Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево
Обновлено в 05:42
Происшествия
Прокуратура выявила незаконную трату Госфильмофондом 325 млн руб
В пресс-службе Госфильмофонда сообщили, что после прихода на пост главы организации Вячеслава Тельнова «пришла проверка от Генпрокуратуры, дальше была проверка от министерства культуры».
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Забайкалье пассажир поезда напал с ножом на полицейского
По версии следствия, в среду вечером в поезде Москва — Владивосток в Забайкальском крае пьяный пассажир несколько раз ударил ножом в область грудной клетки и правой руки сотрудника Читинского линейного отдела МВД России на транспорте по охране общественного порядка пассажирских и пригородных поездов.
Обновлено в 06:54
Происшествия
На востоке Москвы неизвестный напал с ножом на женщину
Неизвестный ударил ножом женщину на востоке Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре у двух жителей Кубани изъяли тонну черной икры
Обновлено в 07:00
Происшествия
СК возбудил дело после гибели четырех детей при пожаре в Туле
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Турции перевернулся автобус, семь человек погибли
Семь человек погибли и 15 получили ранения в результате аварии с участием рейсового автобуса в провинции Малатья в центральной части Турции, сообщает в среду газета Hurriyet.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Очевидцы сообщили о похищении помощницы адвоката в центре Москвы
«По словам очевидцев, неизвестные затолкали женщину в автомобиль BMW X6 на Волгоградском проспекте, после чего поспешно скрылись на машине», – говорится в сообщении.
Обновлено в 06:56