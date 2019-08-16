с чего всё началось

Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД. По данным ведомства, 15 августа в районе камерунского порта Дуала подверглось нападению грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды и принадлежащее датской компании "Ультрабалк".

Общество Транспортные карты запретят пополнять наличными Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.

Происшествия В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Происшествия Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Шоу-бизнес Елена Летучая отмечает годовщину свадьбы на Мальдивах Елена Летучая отмечает годовщину свадьбы на Мальдивах Телеведущая Елена Летучая улетела на Мальдивы.

Политика Лётчику Дамиру Юсупову просят присвоить звание Героя России Пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову предлагают присвоить звание Героя России.

Шоу-бизнес 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой Бывшая супруга актера Марата Башарова, 44-летняя российская актриса Екатерина Архарова родила своего первого ребенка.

Происшествия Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват» В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".

Армия и оружие Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.

Происшествия Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский» Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль В киевском аэропорту "Борисполь" гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Происшествия Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали Второй пилот аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Георгий Мурзин попал в больницу, сообщает канал "360".

Политика Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Космос Космоплан Dream Chaser запустят на ракете Vulcan Американская компания Sierra Nevada Corporation объявила, что будет запускать грузовой космоплан Dream Chaser на ракете Vulcan.

Театры Сергей Пускепалис стал худруком театра имени Волкова Сергей Пускепалис предложил создать на базе театра новую фестивальную стратегию и биржу труда для молодых деятелей культуры.

Авто Американский миллионер создал внедорожник с 40-сантиметровым клиренсом Глава компании SCG Джеймс Гликенхаус, представил снимки Компания SCG показала первый товарный образец полноприводного Boot первого серийного экземпляра внедорожника Boot, который является современной версией модели Hurst Baja Boot 60-х годов.

Политика Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».

Происшествия В США произошла стрельба возле университета Алабамы Стрельба произошла возле Государственного университета штата Алабама в США. Об этом сообщает New York Post .

Политика Лолита раскритиковала политику Зеленского Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия Главе Туапсе предъявлено обвинение в служебном подлоге Главе Туапсинского городского поселения (Краснодарский край) предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе СУ СКР по региону.

Происшествия Россиянка устроила 12-часовой дебош на борту самолета Пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета авиакомпании Royal Flight, выполняющего рейс из Доминиканы в Москву.

Авто МВД разрешило вешать нестандартные номера на авто «На сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТа», — цитирует «Коммерсантъ» официального представителя МВД Ирину Волк.

Происшествия Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".

Политика Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в краже Россией американских ракетных технологий, напомнив о захваченной властями США российской дипломатической собственности и пообещав обобщить информацию о краже Штатами технологий других стран.

Футбол Голкипера «Ливерпуля» травмировал выбежавший на поле болельщик Игрок праздновал победу в Суперкубке УЕФА, когда на поле выбежал фанат и наступил вратарю на лодыжку.