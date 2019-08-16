Происшествия

Судно с российскими моряками захвачено у берегов КамерунаREGNUM 08:29

Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна. Среди захваченных моряков — трое российских граждан, сообщает 16 августа МИД России. Нападение произошло 15 августа в районе камерунского порта Дуала.
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с чего всё началось
В районе камерунского порта Дуала неизвестные захватили грузовое судно с восемью членами экипажа на борту, трое из которых — россияне, сообщило
 Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ09:02

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У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян

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Трое граждан России в плену пиратов: МИД подтвердил захват грузового судна у берегов Камеруна

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ТАСС10:18
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
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Происшествия

МВД возбудило дело против криминального авторитета Огонька

Следствие ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбудило дело против криминального авторитета Огонька, сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова.
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Происшествия

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Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
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Происшествия

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В аэропорту Симферополя приземлился самолет с первой группой пассажиров самолета, совершившего сегодня аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья.
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В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко.
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В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
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Произошла массовая авария, которая затронула сразу несколько регионов. Ведутся восстановительные работы.
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