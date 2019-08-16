с чего всё началось

В районе камерунского порта Дуала неизвестные захватили грузовое судно с восемью членами экипажа на борту, трое из которых — россияне, сообщило Министерство иностранных дел России. Захваченное судно «Мармалайта» принадлежит датской компании «Ультрабалк» и шло под флагом Антигуа и Барбуды.

Авто Kia готовит новый кроссовер на базе Kia Rio Удовлетворяя растущий спрос на автомобили повышенной проходимости, компания KIA может выпустить новый сверхкомпактный кроссовер на базе семейства Rio.

Общество Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.

Происшествия Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.

Наука Новый экзокостюм облегчил одновременно и бег, и ходьбу Испытания на беговой дорожке, в которых участвовали девять добровольцев, показали, что благодаря экзокостюму при ходьбе со скоростью 1,5 м/с человек экономит 9,3% энергии, а при беге со скоростью 2,5 м/с — 4%. Это эквивалентно тому, если бы человек разом сбросил 7,4 или 5,7 килограмма.

Общество Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.

Армия и оружие Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.

Происшествия Американец сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль Находящийся в международном розыске гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины, которые должны были передать его израильским правоохранительным органам в киевском аэропорту, сообщается на сайте прокуратуры украинской столицы.

Политика Госдеп остался недоволен налоговой политикой Украины Согласно представленной информации, Украина попала в список стран, чья налоговая политика в прошлом году не отвечала требованиям прозрачности.

Происшествия Появилось видео посадки Airbus А321 на кукурузное поле в Подмосковье Airbus А321 «Уральских авиалиний», на борту которого находились 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа), совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.

Армия и оружие Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».

Происшествия У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.

Политика Российское посольство в Лондоне оценило обстановку в Персидском заливе В заявлении говорится, что усиление давления на Иран со стороны США и Великобритании может обострить обстановку в Персидском заливе.

Политика В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова Владимир Бобков, вице-спикер Госсовета Крыма, назвал новый план Владимира Зеленского, лидера Украины, по возвращению полуострова бессмысленным и популистским решением.

Театры Сергей Пускепалис стал новым худруком Волковского театра Художественным руководителем ярославского Волковского театра стал актер и режиссер Сергей Пускепалис.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.

Наука В Арктике вместе со снегом выпадают частицы пластика Исходя из вышеперечисленного следует, что, попадая в Арктику, человек вдохнет вместе с воздухом те же частицы пластика, которыми он дышит и в своём регионе.

Футбол «Лион» забил шесть безответных мячей «Анже» В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле одержал крупную домашнюю победу над «Анже» — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).

Игры «Узнай первым»: SEGA тизерит анонс своей новой ААА-игры Японский издатель явно тизерит показ своей новой ААА-игры, которую привезут на gamescom 2019, поэтому до полноценного анонса осталось всего несколько дней.

Футбол Маркизио опубликовал загадочную запись в Twitter Бывший футболист «Зенита» Клаудио Маркизио дал своим подписчикам в Twitter повод поиграть в догадки.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.