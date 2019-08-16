Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили грузовое судно с тремя россиянамиКоммерсантъ 09:02
В районе камерунского порта Дуала неизвестные захватили грузовое судно с восемью членами экипажа на борту, трое из которых — россияне, сообщило Министерство иностранных дел России. Захваченное судно «Мармалайта» принадлежит датской компании «Ультрабалк» и шло под флагом Антигуа и Барбуды.
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с чего всё началось
В районе камерунского порта Дуала неизвестные захватили грузовое судно с восемью членами экипажа на борту, трое из которых — россияне, сообщило Министерство иностранных дел России.Коммерсантъ09:02
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Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Авто
Kia готовит новый кроссовер на базе Kia Rio
Удовлетворяя растущий спрос на автомобили повышенной проходимости, компания KIA может выпустить новый сверхкомпактный кроссовер на базе семейства Rio.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено в 20:41
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Наука
Новый экзокостюм облегчил одновременно и бег, и ходьбу
Испытания на беговой дорожке, в которых участвовали девять добровольцев, показали, что благодаря экзокостюму при ходьбе со скоростью 1,5 м/с человек экономит 9,3% энергии, а при беге со скоростью 2,5 м/с — 4%. Это эквивалентно тому, если бы человек разом сбросил 7,4 или 5,7 килограмма.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Американец сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль
Находящийся в международном розыске гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины, которые должны были передать его израильским правоохранительным органам в киевском аэропорту, сообщается на сайте прокуратуры украинской столицы.
Обновлено в 10:37
Политика
Госдеп остался недоволен налоговой политикой Украины
Согласно представленной информации, Украина попала в список стран, чья налоговая политика в прошлом году не отвечала требованиям прозрачности.
Обновлено в 18:32
Происшествия
Появилось видео посадки Airbus А321 на кукурузное поле в Подмосковье
Airbus А321 «Уральских авиалиний», на борту которого находились 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа), совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 03:19
Армия и оружие
Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами
Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
Обновлено в 09:33
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Политика
Российское посольство в Лондоне оценило обстановку в Персидском заливе
В заявлении говорится, что усиление давления на Иран со стороны США и Великобритании может обострить обстановку в Персидском заливе.
Обновлено в 14:38
Происшествия
Стало известно, как пилот А321 отреагировал на награду
Обновлено в 12:43
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50
Политика
В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова
Владимир Бобков, вице-спикер Госсовета Крыма, назвал новый план Владимира Зеленского, лидера Украины, по возвращению полуострова бессмысленным и популистским решением.
Обновлено в 03:24
Театры
Сергей Пускепалис стал новым худруком Волковского театра
Художественным руководителем ярославского Волковского театра стал актер и режиссер Сергей Пускепалис.
Обновлено в 08:24
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 12:20
Наука
В Арктике вместе со снегом выпадают частицы пластика
Исходя из вышеперечисленного следует, что, попадая в Арктику, человек вдохнет вместе с воздухом те же частицы пластика, которыми он дышит и в своём регионе.
Обновлено вчера в 05:30
Футбол
«Лион» забил шесть безответных мячей «Анже»
В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле одержал крупную домашнюю победу над «Анже» — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).
Обновлено в 16:42
Игры
«Узнай первым»: SEGA тизерит анонс своей новой ААА-игры
Японский издатель явно тизерит показ своей новой ААА-игры, которую привезут на gamescom 2019, поэтому до полноценного анонса осталось всего несколько дней.
Обновлено в 12:58
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Обновлено в 20:44
Кино
Сценарист «Чернобыля» пожалел создателей русского сериала на НТВ
Обновлено в 06:18
Футбол
Маркизио опубликовал загадочную запись в Twitter
Бывший футболист «Зенита» Клаудио Маркизио дал своим подписчикам в Twitter повод поиграть в догадки.
Обновлено в 15:20
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54