с чего всё началось

В районе камерунского порта Дуала неизвестные захватили грузовое судно с восемью членами экипажа на борту, трое из которых — россияне, сообщило Министерство иностранных дел России. Захваченное судно «Мармалайта» принадлежит датской компании «Ультрабалк» и шло под флагом Антигуа и Барбуды.

У берегов Камеруна пираты захватили грузовое судно с тремя россиянами

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Происшествия Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.

Происшествия Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.

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Политика Шипулин утаил от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей Бывший биатлонист, кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) Антон Шипулин скрыл от региональной избирательной комиссии активы на 13,6 миллиона рублей.

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