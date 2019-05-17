Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублейИзвестия вчера в 17:54
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
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Пассажирский автобус столкнулся с «Газелью» под Воронежем
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