Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублейИзвестия вчера в 17:54

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
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У полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова изъяли наличные и драгоценности на 12 миллиардов рублей

Эхо Москвы01:30

Драгоценности, элитные часы, доллары и евро: как полковник ФСБ хранил свои миллиарды

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СМИ: у арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

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Назван источник миллиардного состояния полковников ФСБ

Lenta.ruвчера в 09:07
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:46, Ашберн

У полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

Вести.UZвчера в 09:41
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
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