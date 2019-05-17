Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублейИзвестия вчера в 17:54

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
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У полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова изъяли наличные и драгоценности на 12 миллиардов рублей

Эхо Москвы01:30

У полковников ФСБ обнаружили ценности на 12 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 21:47

Драгоценности, элитные часы, доллары и евро: как полковник ФСБ хранил свои миллиарды

URA.Ruвчера в 09:37

У полковников ФСБ изъяли ценности на 12 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 10:17

«Коммерсантъ» узнал об изъятии 12 млрд руб. у полковников ФСБ

РБКвчера в 09:00

СМИ: у арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

РИА Новостивчера в 10:34

Назван источник миллиардного состояния полковников ФСБ

Lenta.ruвчера в 09:07
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Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 07:47, Ашберн

У полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

Вести.UZвчера в 09:41
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Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
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Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
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В список заболеваний, что развиваются почти бессимптомно, попала также и глаукома. Протекает болезнь, указывают медики, почти незаметно.
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Футбол

Уволенный Аллегри хотел избавиться от пяти игроков «Ювентуса»

По информации Tuttosport, 51-летний тренер выступал за то, чтобы летом 2019 года клуб продал пять футболистов и нашел им достойную замену.
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Администрация президента Грузии сообщила о том, что Саломе Зурабишвили поступило предложение посетить церемонию вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского, которая назначена на 20 мая.
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Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал, который пройдет в субботу, сообщает РИА Новости.
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Дневной сон поможет снизить риски инфаркта и инсульта

Учёные заявили, что сон днём снижает риски инфаркта и инсульта и в целом полезен длля здоровья.
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В Петербург прилетел актер из «Игры престолов» Иван Реон

Обновлено 16 мая в 12:59
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В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
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Три человека погибли в ДТП на Носовихинском шоссе под Москвой

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Игроки «Барселоны» выступили против перехода Гризманна

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Армия и оружие

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Латвия — Россия 1:3 (2-й перерыв)

В матче против Италии российские хоккеисты одержали самую крупную победу на чемпионатах мира в своей истории.
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Эксперты назвали 9 способов сохранить автомобиль новым

Эксперты назвали 9 способов содержать машину в «блестящем» состоянии в течение нескольких лет владения.
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Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике

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Армия и оружие

Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

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Транспорт

Первые станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в июне

Первые четыре станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в начале июня.
Обновлено в 07:15
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
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«Спартак» претендует на хавбека «Славии» Сучека

Напомним, что "Славия" с Сучеком в составе была близка к тому, чтобы выбить "Челси" из Лиги Европы.
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Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
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