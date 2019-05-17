Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублейИзвестия вчера в 17:54
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
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Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Гаджеты
Google раскрыла секреты ещё не анонсированной версии Android
Только недавно IT-гигант представил последнюю десятую версию операционной системы Android Q, а вице-президент компании Дэйв Берк (Dave Burke) уже рассказывает об особенностях одиннадцатой версии, которая выйдет лишь через год.
Обновлено в 07:24
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Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения
18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.
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Политика
Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно
Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян выбрали имя четвертому ребенку
Как отмечается, пара приняла решение назвать новорожденного Псалмом. Ранее Кардашьян сообщила, что на свет появился мальчик.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая
По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации.
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Гипертония, апноэ, глаукома и диабет развиваются почти бессимптомно
В список заболеваний, что развиваются почти бессимптомно, попала также и глаукома. Протекает болезнь, указывают медики, почти незаметно.
Обновлено в 05:58
Футбол
Уволенный Аллегри хотел избавиться от пяти игроков «Ювентуса»
По информации Tuttosport, 51-летний тренер выступал за то, чтобы летом 2019 года клуб продал пять футболистов и нашел им достойную замену.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В МАК расшифровали черные ящики Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево
6 мая в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщал о серьезных повреждениях параметрического черного ящика лайнера Sukhoi Superjet 100, сгоревшем во время трагических событий в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Президенту Грузии прислали приглашение на инаугурацию Зеленского
Администрация президента Грузии сообщила о том, что Саломе Зурабишвили поступило предложение посетить церемонию вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского, которая назначена на 20 мая.
Обновлено в 06:43
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Музыка
Ждем выступление Сергея Лазарева в финале Евровидения
Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал, который пройдет в субботу, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 00:42
Здоровье
Дневной сон поможет снизить риски инфаркта и инсульта
Учёные заявили, что сон днём снижает риски инфаркта и инсульта и в целом полезен длля здоровья.
Обновлено в 06:15
Кино
В Петербург прилетел актер из «Игры престолов» Иван Реон
Обновлено 16 мая в 12:59
Происшествия
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 17:18
Футбол
Игроки «Барселоны» выступили против перехода Гризманна
По информации Diario Sport, раздевалка каталонской команды выступила против перехода француза.
Обновлено в 05:44
Хоккей
Латвия — Россия 1:3 (2-й перерыв)
В матче против Италии российские хоккеисты одержали самую крупную победу на чемпионатах мира в своей истории.
Обновлено в 05:28
Авто
Эксперты назвали 9 способов сохранить автомобиль новым
Эксперты назвали 9 способов содержать машину в «блестящем» состоянии в течение нескольких лет владения.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике
Обновлено вчера в 15:28
Транспорт
Первые станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в июне
Первые четыре станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в начале июня.
Обновлено в 07:15
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном
Обновлено вчера в 18:11
Футбол
«Спартак» претендует на хавбека «Славии» Сучека
Напомним, что "Славия" с Сучеком в составе была близка к тому, чтобы выбить "Челси" из Лиги Европы.
Обновлено в 02:47
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48