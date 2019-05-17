Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублейИзвестия вчера в 17:54

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
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У полковников ФСБ изъяли ценности на 12 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 10:17

У полковников ФСБ обнаружили ценности на 12 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 21:47

СМИ: у арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

РИА Новостивчера в 10:34

У полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова изъяли наличные и драгоценности на 12 миллиардов рублей

Эхо Москвы01:30

«Коммерсантъ» узнал об изъятии 12 млрд руб. у полковников ФСБ

РБКвчера в 09:00

Драгоценности, элитные часы, доллары и евро: как полковник ФСБ хранил свои миллиарды

URA.Ruвчера в 09:37

Назван источник миллиардного состояния полковников ФСБ

Lenta.ruвчера в 09:07
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:15, Ашберн

У полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

Вести.UZвчера в 09:41
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Общество

Мединский пригласил россиян на Ночь музеев

Министр культуры России Владимир Мединский пригласил россиян на Ночь музеев, которая пройдет с 18 на 19 мая по всей стране.
Обновлено в 06:33
Политика

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Происшествия

На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП

Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым Украине

Обновлено в 07:01
Хоккей

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Политика

Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков.
Обновлено в 07:06
Экономика

Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске

Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.
Обновлено в 00:53
Общество

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено 16 мая в 07:40
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Политика

Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

В ДНР за три недели из-за украинских обстрелов погибло 13 человек

На территории Донецкой Народной Республики в период с 26 апреля по 16 мая из-за боевых действий погибли 13 человек, в том числе 12 военнослужащих, ещё 11 человек получили ранения.
Обновлено в 08:10
Футбол

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Реал» и вышли в финал Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинале Евролиги со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 19:20
Шоу-бизнес

Газманову дорого обойдутся откровения на НТВ, заявила его жена

Обновлено в 03:19
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Московской области при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли три человека, среди них один ребенок.
Обновлено в 08:48
Политика

Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении РФ в ПАСЕ

В Государственной думе РФ изучат все возможные риски при принятии решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

В МИД Ирана заявили, что страна не желает войны

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не желает войны.
Обновлено в 07:17
Общество

Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в Москве

Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что дочь разведчика Юлия "активно" продает свою квартиру в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:52
Футбол

Моуринью рассказал, когда планирует вернуться к работе

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ждёт предложения от клуба с интересным проектом.
Обновлено в 02:31
Политика

На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов

Как отметила в пятницу, 17 мая, пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко, уже есть подтверждения о прибытии на церемонию от пяти президентов разных стран.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Гаджеты

Google раскрыла секреты ещё не анонсированной версии Android

Только недавно IT-гигант представил последнюю десятую версию операционной системы Android Q, а вице-президент компании Дэйв Берк (Dave Burke) уже рассказывает об особенностях одиннадцатой версии, которая выйдет лишь через год.
Обновлено в 07:24
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28
Авто

Россияне рассказали, за сколько купили бы LADA 4×4 нового поколения

В результате оказалось, что автомобилисты приобрели бы новую Ниву по цене максимум 1,5 млн рублей, а некоторые купили бы внедорожник по цене, за которую он продается сейчас.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Полицейский сбил насмерть подростка

Обновлено вчера в 16:36
Футбол

Аллегри ушел из «Ювентуса» из-за Недведа

46-летний чех наряду со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи настаивал на уходе Аллегри, хотя президент клуба Андреа Аньелли хотел продолжить сотрудничество с 51-летним специалистом.
Обновлено в 05:54
Футбол

«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Павел Прилучный продает дом через Instagram

Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 17 человек

ДТП с участием маршрутки и грузовика произошло в Советском районе Волгограда.
Обновлено в 05:19
Авто

Ford объявил скидку при покупке кроссовера Kuga

Размер скидки на каждую комплектацию индивидуален и складывается из ранее объявленного снижения стоимости транспортного средства и дополнительной выгоды при покупке по программе Ford Credit.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Китае в зоне бедствия из-за землетрясения оказались более 500 человек

476 человек оказались в зоне бедствия в результате землетрясения 5,1 в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая.
Обновлено в 08:54
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