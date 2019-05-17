Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублейLenta.ru 05:17
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на свои источники в спецслужбе.
Читать в источнике
Оценить806
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Политика
Кремль пообещал ответить на новые санкции США на принципе взаимности
16 мая в список санкций США по «акту Магнитского» были внесены чеченский спецотряд быстрого реагирования «Терек», а также пять граждан РФ: бывший командир батальона «Север» Руслан Геремеев, которого считали возможным организатором убийства Бориса Немцова, командир «Терека» Абузайд Висмурадов, а также Геннадий Каролов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля.
Обновлено в 06:03
Политика
СМИ озвучили программу инаугурации Зеленского
Новый президент Украины планирует отказаться от светской вечеринки Инаугурация Владимира Зеленского будет разбита на три условных этапа.
Обновлено в 11:33
Общество
Выступающий за храм в Екатеринбурге репортер попросил побить его на камеру
Выступающий за строительство храма в Екатеринбурге журналист Максим Румянцев провоцировал протестующих против возведения этого сооружения ударить его по лицу.
Обновлено в 11:58
Общество
Идеальная совместимость: Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь
Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обладают идеальной совместимостью.
Обновлено в 10:56
Политика
Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Политика
Путин встретится с учеными — получателями мегагрантов
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с получателями мегагрантов на научные исследования, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:14
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Наука
В России создадут первую дрейфующую ледовую станцию для Арктики
Первую в Российской Федерации дрейфующую ледовую станцию для арктических исследований разрабатывают сотрудники Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»
В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Футбол
Черевченко может возглавить «Црвену Звезду»
Новым главным тренером «Црвены Звезды» может стать наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко.
Обновлено в 12:19
Музыка
Лазарев прошел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:07
Наука
Ученые доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона
Обновлено в 10:18
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Хоккей
Защитник сборной Латвии пропустит игру с Россией
Защитник сборной Латвии Ральф Фрайбергс пропустит встречу группового этапа чемпионата мира по хоккею с Россией.
Обновлено в 11:58
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения»
Google составил собственный рейтинг 10 финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе популярных поисковых запросов.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Ксения Бородина пожаловалась, что не может выйти из дома из-за болезни
Ксения Бородина пожаловалась на высокую температуру Один из пользователей Instagram предположил, что Бородина простудилась во время недавней поездки в Санкт-Петербург.
Обновлено в 10:14
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке
"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, где родился их первенец
Мальчик является восьмым правнуком 93-летней королевы Елизаветы II и седьмым претендентом на британский трон после принца Уэльского Чарльза, принца Уильяма и его детей Джорджа, Шарлотты и Луи, а также после своего отца.
Обновлено в 12:04
Политика
«Рособоронэкспорт» объявил закупку сухих пайков для Венесуэлы
Рособоронэкспорт объявил конкурс на поставку специального рациона питания в Венесуэлу.
Обновлено в 12:29
Политика
Экс-спикер Рады допустил, что Украина исчезнет через пять лет
Бывший председатель Верховной рады Владимир Литвин заявил, что, если конфликт в Донбассе не будет разрешён, Украина перестанет существовать через пять лет.
Обновлено в 13:04
Общество
Роструд узнал о зарплатных ожиданиях россиян при смене работы
Каждый четвертый респондент признался, что при смене работы хотел бы получать зарплату в 1,5 раза больше, сообщается на сайте Роструда.
Обновлено в 07:40
Общество
Надгробия из Долины Славы нашли на свалке
Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Политика
Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов
Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41