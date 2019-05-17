Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублейLenta.ru 05:17

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на свои источники в спецслужбе.
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У полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

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