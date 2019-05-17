Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублейLenta.ru 05:17
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на свои источники в спецслужбе.
Читать в источнике
Оценить660
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Праги
В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.
Обновлено в 10:36
Политика
В Екатеринбурге журналист, освещавший митинг против строительства храма, напросился на удар
Обновлено в 10:50
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Общество
Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat
Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
Обновлено в 06:55
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Наука
Кроссворды и головоломки стимулируют функции мозга у пожилых людей
Эксперты говорят, что люди, которые решают головоломками, имеют функцию мозга, эквивалентную на десять лет моложе их возраста, на тестах, оценивающих грамматическое мышление, и на восемь лет моложе их возраста в рамках тестов, измеряющих кратковременную память.
Обновлено в 08:40
Транспорт
Столичным водителям посоветовали отложить поездки до 20:00
ЦОДД в своем Twitter просит столичных водителей отложить поездки на машинах до 20:00 и-за плотного дорожного движения в сторону области.
Обновлено в 11:25
Энергетика
«Газпром» открыл на шельфе Ямала два больших месторождения газа
"Газпром" открыл на шельфе Ямала два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:28
Музыка
Букмекеры назвали заведомых фаворитов «Евровидения-2019»
Букмекерские конторы составили список фаворитов "Евровидения" из тех, кто уже успел пройти в финал песенного конкурса.
Обновлено в 08:24
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Обновлено вчера в 15:16
Здоровье
Число заболевших кишечной инфекцией в Новоульяновске увеличилось до 34
Количество жителей Новоульяновска, у которых выявлена кишечная инфекция, увеличилось до 34 человек.
Обновлено в 09:29
Политика
Россию не пригласили на инаугурацию Зеленского
Обновлено в 11:14
Политика
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство
Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
Политика
Комитет министров Совета Европы выступил за возвращение России в ПАСЕ
Комитет министров Совета Европы на заседании в Хельсинки выступил за восстановление полноценного сотрудничества с Россией.
Обновлено в 08:34
Футбол
Александром Головиным интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер»
22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".
Обновлено в 08:35
Наука
Учёные доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона
Австралийские учёные выяснили, что знаменитое пустынное древнеегипетское жёлтое стекло появилось в результате удара метеорита о землю.
Обновлено в 08:51
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Политика
Медведев указал на деградацию системы домов престарелых в России
В России многие интернаты и дома престарелых находятся в неудовлетворительном состоянии, система оказания такой помощи деградировала, нужно подготовить программу их восстановления, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о реализации федерального проекта «Старшее поколение», передаёт РИА «Новости».
Обновлено в 09:10
Политика
Глава оперативного управления МВД уходит в отставку
Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Здоровье
В Смольном обсудили, как снизить смертность в Петербурге
Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина провела заседание Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Резиденцию патриарха Кирилла в Москве закидали дымовыми шашками
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря настоятеля священника Александра Волкова, неизвестные мужчины развернули плакат «Извинись за Екб» и бросили в сторону резиденции патриарха дымовые шашки.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Школьника из Латвии избили в британской школе, спутав с русским
Подростка из Латвии избили в столовой школы графства Мерсисайд в Великобритании.
Обновлено вчера в 22:50