Происшествия
У полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублейИжевскИнфо.РУ вчера в 10:21
Следователи считают, что сопоставимая сумма может находиться на счетах подставных лиц. Уточняется, что, как и в случае с нашумевшим делом полковника Захарченко, деньги и ценности хранились в квартирах и специальных банковских ячейках.
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