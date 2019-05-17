Происшествия

У полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублейИжевскИнфо.РУ вчера в 10:21

Следователи считают, что сопоставимая сумма может находиться на счетах подставных лиц. Уточняется, что, как и в случае с нашумевшим делом полковника Захарченко, деньги и ценности хранились в квартирах и специальных банковских ячейках.
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У полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова изъяли наличные и драгоценности на 12 миллиардов рублей

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У полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

Вести.UZвчера в 09:41
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
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