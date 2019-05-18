Происшествия

Миллиарды полковников ФСБ показали на видеоLenta.ru 13:29

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина. На кадрах видны спортивные сумки и полиэтиленовые пакеты, набитые деньгами.
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Появилось видео с обысками в квартире‐хранилище полковника Черкалина

Телеканал 360°14:57

Опубликованы кадры обыска в квартире арестованного полковника-миллиардера Черкалина

URA.Ru17:27

Десятки сумок «мечта оккупанта», набитых долларами и рублями: видео обыска у полковника ФСБ

Царьград15:34

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

РБК20:57

Появилось первое видео обысков у полковника ФСБ, побившего рекорд Захарченко по взяткам

БИЗНЕС Online13:21

Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

Lenta.ru13:29

У полковников ФСБ изъяли ценности на 12 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 10:17
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 23:01, Ашберн

У полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

Вести.UZвчера в 09:41
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 23:01, Ашберн
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Происшествия

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