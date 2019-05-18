Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видеоLenta.ru 13:29
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина. На кадрах видны спортивные сумки и полиэтиленовые пакеты, набитые деньгами.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 23:01, Ашберн
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