Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублейLenta.ru вчера в 05:17
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на свои источники в спецслужбе.
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