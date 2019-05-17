У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублейLenta.ru 05:17

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на свои источники в спецслужбе.

Происшествия Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.

Музыка Названы первые финалисты Евровидения-2019 По итогам первого полуфинала Евровидения-2019 определились страны и артисты, которые прошли в финал.

Политика Климкин написал заявление об отставке Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.

Политика Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.

Политика Инцидент у «Приразломной»: Москва и Амстердам урегулировали спор Россия и Нидерланды урегулировали все претензии вокруг высадки активистов Greenpeace на платформу "Приразломная" в 2013 году.

Происшествия Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.

Происшествия Следствие просит продлить арест экс-министру Абызову Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Как сообщили в суде, следствие ходатайствует о продлении срока содержания Абызова под стражей в отношении обвиняемого Абызова и других фигурантов дела до 25 июля 2019 года.

Общество Доходы новосибирского губернатора Травникова в 2018 году удвоились Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2018 году заработал почти 8,879 миллиона рублей, в то время как его доход в 2017 году составил 4,685 миллиона, сообщается на сайте облправительства.

Здоровье Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.

Происшествия В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100 Капитан самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причем с максимальным усилием, следует из документа Росавиации, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Футбол Касильяс объявит о завершении карьеры Пинту да Кошта хотел бы сохранить Касильяса в структуре клуба, скорее всего, переговоры с испанцем пройдут по окончанию сезона.

Общество ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.

Авто Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).

Армия и оружие Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке "Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.

Политика Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

Политика Фракция «Народный фронт» вышла из парламентской коалиции в Раде Спикер Верховной рады Андрей Парубий в свою очередь объявил, что коалиция "Европейская Украина" прекратила существование, и также призвал начать консультации по формированию нового большинства.

Общество В Москве началось прощание с Сергеем Доренко В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.

Наука Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.

Экономика Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам «Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.

Транспорт Собянин открыл новую дорогу в районе Метрогородка Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сегодня очередной участок Северо-Восточной хорды - от Щелковского шоссе от Лосиноостровской улицы.

Происшествия Создатель анархистского Telegram-канала пожаловался в ЕСПЧ на содержание под стражей Правозащитный центр «Мемориал» направил в Европейский суд по правам человека жалобу в интересах 24-летнего жителя Калининграда создателя Telegram-канала «Прометей» анархиста Вячеслава Лукичева.

Авто Chery Tiggo 3 получил новый дизайн и экономичный мотор Компания Chery готовит к дебюту обновлённую модификацию компактного кроссовера Tiggo 3. Накануне в базе министерства промышленности Китая были опубликованы снимки паркетника.