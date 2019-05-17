Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублейLenta.ru 05:17
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на свои источники в спецслужбе.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
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Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения-2019". Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".
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Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
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Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Гибель Александра Захарченко Глава ДНР погиб 31 августа 2018 года после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.
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Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины
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Советский районный суд признал адвоката Йошкар-Олинской коллегии адвокатов Республики Марий Эл 52-летнюю Марину Лебедеву виновной по ч. 4 ст. 33 – ч. 1 ст. 307 УК РФ (подстрекательство к даче заведомо ложных показаний).
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Великобритания отменит бумажные миграционные карты для иностранцев
С 20 мая Великобритания полностью откажется от миграционных карт, которые нужно заполнять иностранцам при въезде в страну.
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Происшествия
Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью
На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
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В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
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Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
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Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест
Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.
Обновлено в 06:42
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В Петербурге покажут первые русские пулеметы
Обновлено в 03:40
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратила 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
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Завершена проходка левого перегонного тоннеля на западном участке БКЛ
Строители завершили проходку левого перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" до "Улицы Народного ополчения" Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, сообщает пресс-служба Стройкомплекса столицы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
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Футбол
Шаронов может возглавить «Рубин» в случае ухода Бердыева
По информации источника, экс-футболист может возглавить казанцев в случае ухода нынешнего наставника Курбана Бердыева.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
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Певица Алла Пугачева посмеялась над своим супругом - шоуменом Максимом Галкиным - на вечеринке модельера Валентина Юдашкина, пишет Teleprogramma.pro.
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Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено вчера в 07:00
Экономика
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В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
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В США истребитель F-16 врезался в склад
В американском штате Калифорния истребитель F-16 потерпел крушение во время учебного полёта.
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