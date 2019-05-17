Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублейLenta.ru 05:17

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на свои источники в спецслужбе.
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У бывших кураторов Центробанка из ФСБ изъяли целое состояние

Коммерсантъ08:13

Рекорд взяток Захарченко побит

Росбалт04:32

По делу полковника ФСБ изъяли 12 млрд рублей, сообщили СМИ

Газета.Ru07:53

Рекорд Захарченко побит: у полковника ФСБ нашли 12 млрд рублей

URA.Ru06:20

Круче Захарченко. У полковника ФСБ нашли денег больше, чем у сотрудника МВД

Фонтанка.Ру05:57

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

Lenta.ru05:17

Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 миллиардам рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалин

Эхо Москвы08:00
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Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

Обновлено в 06:12
Футбол

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 07:38
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Футбол

Игрок «Урала» Ильин извинился за инцидент с Мирзовым

Форвард «Урала» Владимир Ильин извинился за конфликт с полузащитником тульского «Арсенала» Резиуаном Мирзовым, произошедший после окончания полуфинального матча Олимп – Кубка России.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

Обновлено в 08:28
Экономика

Вопрос о раскрытии эскроу-счетов отложен как минимум на год - Минстрой РФ

Ранее Якушев сообщал, что Минстрой может вернуться к рассмотрению вопроса о поэтапном раскрытии эскроу-счетов после 1 июля 2019 года, когда жилищное строительство перейдёт на проектное финансирование.
Обновлено в 06:51
Технологии

AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе

В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Обновлено в 07:27
Здоровье

Законопроект о допуске родственников в реанимацию прошел второе чтение

Госдума на пленарном заседании в четверг, 16 мая, приняла во втором чтении законопроект, предлагающий разрешить родственникам навещать своих близких в отделениях реанимации.
Обновлено вчера в 06:38
Политика

Лавров заявил, что Россия не стремится выходить из Совета Европы

Лавров обратил внимание, что Россия не стремится выходить из Совета Европы. С его слов, некие политические силы пытаются распускать слухи.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

Обновлено вчера в 17:52
Финансы

Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублей

Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 05:07
Политика

На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ

Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
Обновлено в 07:10
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес

Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 12:10
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Футбол

Александром Головиным интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер»

22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".
Обновлено в 08:35
Политика

Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины

Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:38
Экономика

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Музыка

Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 17:13
Политика

Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду

Партия «Народный фронт» объявила о своем выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает 112.ua.
Обновлено в 03:21
Политика

Глава оперативного управления МВД уходит в отставку

Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности

Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол

Молодежки «Крыльев Советов» и «Спартака» сыграли вничью

Обновлено в 08:37
Здоровье

Рязанский перинатальный центр закрыли на три недели

Обновлено в 05:32
Театры

Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета

Обновлено в 07:34
Общество

Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни

51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено вчера в 04:32
Общество

Доходы новосибирского губернатора Травникова в 2018 году удвоились

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2018 году заработал почти 8,879 миллиона рублей, в то время как его доход в 2017 году составил 4,685 миллиона, сообщается на сайте облправительства.
Обновлено в 07:44
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Дмитрий Викторович Захарченко
Бывший высокопоставленный служащий органов внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
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