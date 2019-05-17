Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублейRuNews24.ru 17 мая в 10:24

Следствие считает, что также крупные суммы денег находиться на счетах подставных лиц и компаний. Напомним, полковники ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов, а также их подчиненный Андрей Васильев курировали ЦБ, Минфин, крупные банки и биржи.
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У полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова изъяли наличные и драгоценности на 12 миллиардов рублей

Эхо Москвывчера в 01:30

Драгоценности, элитные часы, доллары и евро: как полковник ФСБ хранил свои миллиарды

URA.Ru17 мая в 09:37

СМИ: у арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

РИА Новости17 мая в 10:34

У полковников ФСБ изъяли ценности на 12 млрд рублей

Коммерсантъ17 мая в 10:17

«Коммерсантъ» узнал об изъятии 12 млрд руб. у полковников ФСБ

РБК17 мая в 09:00

У полковников ФСБ обнаружили ценности на 12 млрд рублей

Газета.Ru17 мая в 21:47

Назван источник миллиардного состояния полковников ФСБ

Lenta.ru17 мая в 09:07
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