Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублейRuNews24.ru 17 мая в 10:24
Следствие считает, что также крупные суммы денег находиться на счетах подставных лиц и компаний. Напомним, полковники ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов, а также их подчиненный Андрей Васильев курировали ЦБ, Минфин, крупные банки и биржи.
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