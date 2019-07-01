Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в ДонбассеГазета.Ru 04:39
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ. Отвечая на вопрос о введении русского языка вторым государственным, он ответил, что выступает против.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Общество
Мексиканский город завалило градом
Обновлено в 09:36
Происшествия
Дело Голунова передали в Следственный комитет
Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.
Обновлено в 15:12
Теннис
Винус Уильямс проиграла 15-летней американке Гауфф на Уимблдоне
Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Винус Уильямс в матче первого круга Уимблдона.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Технологии
Пять российских компаний объединились против «Яндекса»
В заявлении говорится о том, что «Яндекс» несправедливо ограничивает доступ к сервисам компаний, а также нарушает закон о конкуренции.
Обновлено в 07:00
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 09:43
Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Грузинский футболист Хвича Кварацхелия покинул московский "Локомотив". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба команды.
Обновлено в 11:16
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Политика
Зеленский потребовал наказать Климкина
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Политика
Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии
В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения
Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Российские истребители названы возможной заменой F-35 для Турции
Турция рассмотрит покупку российских истребителей, если США откажутся поставлять F-35 Анкаре, сообщают информационные агентства.
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес
Бузова окончательно переключилась на девушек
Певица отдыхает во французском Сен-Тропе. В Сети появилось пикантное видео, на котором Ольга Бузова развлекается с подругой.
Обновлено в 12:09
Технологии
В России появятся биометрические банкоматы
Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
В Дагестане задержали чиновников за хищение
В сообщении, которое сегодня было опубликовано на сайте Следственного комитета РФ, отмечается, что заместителей главы "Дирекции единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева подозревают в превышении полномочий при реализации инвестиционных проектов по строительству школ.
Обновлено в 04:59
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Дело Сушкевич. Медики обвиняют СК РФ в «медицинской ошибке»
Вчера на сайте Следственного комитета появилась информация о том, что Сушкевич задержана, ей предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд избрал меру пресечения - домашний арест.
Обновлено в 09:04
Политика
Журналистке запретили задавать вопрос главе МВД Германии про «опасность» RT
На пресс-конференции в Берлине корреспондент Ruptly задала вопрос главе МВД Германии Хорсту Зеехоферу о том, чем «опасны» RT и Sputnik для Германии, однако ее попытались остановить.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Украина изменила планы учений с США из-за России
Обновлено в 11:22
Футбол
Кубок Африки. Сборные Марокко и Кот-д’Ивуара вышли из группы
В группе D Кубка африканских наций состоялись матчи заключительного тура группового этапа. Сборная ЮАР проиграла 0:1 команде Марокко.
Обновлено в 13:55
Политика
В Кремле рассказали о термокружке Путина
Обновлено в 06:40
Футбол
Футболист Маркизио договорился с «Зенитом» о расторжении контракта
Маркизио ранее выступал за "Эмполи" и "Ювентус", а летом 2018 года подписал двухлетний контракт с питерцами на правах свободного агента.
Обновлено в 07:41
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Экономика
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ
Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06