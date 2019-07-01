Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ. Отвечая на вопрос о введении русского языка вторым государственным, он ответил, что выступает против.

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Происшествия Дело Голунова передали в Следственный комитет Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.

Теннис Винус Уильямс проиграла 15-летней американке Гауфф на Уимблдоне Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Винус Уильямс в матче первого круга Уимблдона.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Происшествия В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.

Происшествия Из летящего над Лондоном самолета выпал труп Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.

Технологии Пять российских компаний объединились против «Яндекса» В заявлении говорится о том, что «Яндекс» несправедливо ограничивает доступ к сервисам компаний, а также нарушает закон о конкуренции.

Футбол Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив» Грузинский футболист Хвича Кварацхелия покинул московский "Локомотив". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба команды.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в России В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.

Политика Зеленский потребовал наказать Климкина Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.

Политика Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.

Политика Вакарчук назвал Крым российским Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.

Происшествия В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.

Шоу-бизнес Бузова окончательно переключилась на девушек Певица отдыхает во французском Сен-Тропе. В Сети появилось пикантное видео, на котором Ольга Бузова развлекается с подругой.

Технологии В России появятся биометрические банкоматы Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.

Происшествия В Дагестане задержали чиновников за хищение В сообщении, которое сегодня было опубликовано на сайте Следственного комитета РФ, отмечается, что заместителей главы "Дирекции единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева подозревают в превышении полномочий при реализации инвестиционных проектов по строительству школ.

Общество Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Политика Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.

Происшествия Дело Сушкевич. Медики обвиняют СК РФ в «медицинской ошибке» Вчера на сайте Следственного комитета появилась информация о том, что Сушкевич задержана, ей предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд избрал меру пресечения - домашний арест.

Политика Журналистке запретили задавать вопрос главе МВД Германии про «опасность» RT На пресс-конференции в Берлине корреспондент Ruptly задала вопрос главе МВД Германии Хорсту Зеехоферу о том, чем «опасны» RT и Sputnik для Германии, однако ее попытались остановить.

Футбол Кубок Африки. Сборные Марокко и Кот-д’Ивуара вышли из группы В группе D Кубка африканских наций состоялись матчи заключительного тура группового этапа. Сборная ЮАР проиграла 0:1 команде Марокко.

Футбол Футболист Маркизио договорился с «Зенитом» о расторжении контракта Маркизио ранее выступал за "Эмполи" и "Ювентус", а летом 2018 года подписал двухлетний контракт с питерцами на правах свободного агента.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.