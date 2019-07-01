Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в ДонбассеГазета.Ru 04:39

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ. Отвечая на вопрос о введении русского языка вторым государственным, он ответил, что выступает против.
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Соратник Зеленского предложил Донбассу сделку

Lenta.ru06:59

В Госдуме ответили на слова советника Зеленского о русском языке

Газета.Ru05:04

Глава офиса Зеленского разрешил Донбассу говорить по-русски

Вести.Ru05:17

В администрации Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

РБК05:06

Глава администрации Зеленского предложил сделать русский язык в Донбассе региональным

Эхо Москвы05:53

В Госдуме оценили условие изменения статуса русского языка в Донбассе

RT на русском04:43

Соратник Зеленского объяснил позицию по русскому языку в Донбассе

РИА Новости03:26
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Энергетика

Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу

Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено, сообщается в понедельник, 1 июля, на сайте Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).
Обновлено в 04:15
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Экономика

Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома

С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Общество

Реестр проблемных жилых объектов появился в России

Всего в реестре в настоящее время опубликованы данные по 2 070 проблемным домам.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Политика

МИД России прокомментировал ситуацию с украинскими моряками

Россия сделала свое предложение по урегулированию ситуации с задержанными в РФ украинскими моряками, несмотря на первоначальный негативный ответ, украинские власти вольны изменить свое решение, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России

У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено вчера в 14:42
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 12:16
Авто

Назван средний возраст автомобилей с пробегом в федеральных округах

Самые «молодые» автомобили перепродаются в Приволжском и Северо-Кавказском ФО – там их средний возраст составляет 10,1 и 10,2 года соответственно.
Обновлено в 03:04
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Футбол

«Манчестер Сити» презентовал форму на новый сезон

Английский «Манчестер Сити» представил форму команды на новый сезон в своем Instagram.
Обновлено в 07:07
Политика

Климкин уходит в «политический отпуск» после скандала

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".
Обновлено в 06:18
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Наука

В России нашли способ получения метилового спирта из старых шин

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) разработали эффективную и экологичную технологию переработки старых шин для производства метилового спирта - метанола, который можно использовать в качестве моторного топлива для автотранспорта и авиации.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Происшествия

В Сочи арестован водитель, насмерть сбивший на остановке трех человек

Водитель, по вине которого, по версии следствия, в Лазаревском районе на трассе Джубка - Сочи в ДТП погибли три человека, заключен под стражу.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге следственными органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
ЖКХ

Названы города с самым высоким ростом коммунальных тарифов

Омск возглавил рейтинг российских городов-миллионников, где рост тарифов на коммунальные услуги превысил установленные государством предельные индексы.
Обновлено в 07:27
Футбол

Фанаты «Локомотива» обратились с открытым письмом к Мещерякову

Болельщики московского футбольного клуба «Локомотив» выступили с открытым письмом к председателю совета директоров клуба — Анатолию Мещерякову.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Псковской области в ДТП с грузовиком погиб машинист рабочего поезда

Машинист рабочего поезда погиб, помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии, еще трое работников пострадали в ДТП на перегоне Заваруйка - Себеж в Псковской области, где грузовик выехал на железнодорожный переезд, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
Обновлено в 07:29
Спорт

Александр Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила

Обновлено в 06:04
Политика

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Экономика

На Украине запустили новый рынок электроэнергии

10 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, который предполагает перенос запуска новых процедур рынка электроэнергии в стране до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Более 60 человек пострадали при мощном взрыве в Кабуле

Как минимум 68 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает в Twitter телеканал TOLO News, ссылаясь на представителей местного минздрава.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес

Филипп Янковский изменился до неузнаваемости после борьбы с раком

Поклонники Филиппа Янковского предположили, что причина — следствие борьбы с недугом.
Обновлено в 07:00
Путешествия

В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения

Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 06:36
Общество

Госдума рассмотрит запрет частных дорожных камер

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому камеры видеофиксации на российских дорогах должны находиться в собственности властей.
Обновлено в 03:23
Политика

Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.
Обновлено в 01:58
Экономика

Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали

С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск в полдень приостановил саммит ЕС, посвященный согласованию кандидатур на ключевые посты в европейских структурах.
Обновлено в 07:01
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