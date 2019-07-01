У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в ДонбассеГазета.Ru 04:39

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ. Отвечая на вопрос о введении русского языка вторым государственным, он ответил, что выступает против.

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

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