Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из КиеваГазета.Ru 01:29

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
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Московский Комсомолецвчера в 11:58

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

RT на русскомвчера в 11:39
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Погибшие в АН-24 в Бурятии пилот и бортмеханик имели большой стаж

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Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
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Политика

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Обновлено в 04:09
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Политика

Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева

Обновлено вчера в 11:03
Хоккей

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Общество

Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске

Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие

На базе самоходной пушки «Спрут» разработают новый плавающий танк

Новый легкий плавающий танк создадут на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".
Обновлено в 05:29
Экономика

Принят закон о доступе иностранных юрлиц к российскому аналогу SWIFT

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который позволяет иностранным юридическим лицам подключаться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ.
Обновлено в 05:49
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Общество

Россияне назвали главную черту идеального работодателя

Около 70% россиян уверены, что заработная плата – это главная черта идеального работодателя.
Обновлено в 06:13
Футбол

«Реал» записал рэп-клип для презентации новой формы

Обновлено в 06:39
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 07:11
Политика

Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока – 2»

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов единогласно одобрил введение санкций против строящихся российских проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 01:34
Общество

Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью

Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
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Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

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Съемки фильма «Брат-3» начнутся в Красногорске в конце июля

Съемки фильма «Брат-3» начнутся в Красногорске в конце июля, отмечается в сообщении Вадима Горжанкина, PR-директора режиссерса картины Стаса Барецкого.
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Ранее директор Государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова в беседе с НСН оценила сообщения о том, что в Мамерках обнаружен вход в туннель, где может находиться Янтарная комната.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Свалка третий день горит в Петербурге

Пожар уже несколько дней продолжается на несанкционированной свалке на Волхонском шоссе в Красносельском районе на юге Петербурга, его тушат сотрудники МЧС, вероятной причиной ЧП является умышленный поджог, сообщил журналистам в четверг начальник Главного управления МЧС по городу Алексей Аникин.
Обновлено в 07:04
Наука

Беспохмельное пиво создали в России

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Медведев утвердил программу мер по борьбе с картелями

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Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
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