Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из КиеваГазета.Ru 01:29
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
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Назван самый популярный музыкальный альбом в мире
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Иско может заменить Сильву в «Манчестер Сити»
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Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
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Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
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Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
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Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено вчера в 11:03
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Российский форвард «Спартака» перешел в немецкий клуб
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Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
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Армия и оружие
На базе самоходной пушки «Спрут» разработают новый плавающий танк
Новый легкий плавающий танк создадут на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".
Обновлено в 05:29
Экономика
Принят закон о доступе иностранных юрлиц к российскому аналогу SWIFT
Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который позволяет иностранным юридическим лицам подключаться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ.
Обновлено в 05:49
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Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Россияне назвали главную черту идеального работодателя
Около 70% россиян уверены, что заработная плата – это главная черта идеального работодателя.
Обновлено в 06:13
Футбол
«Реал» записал рэп-клип для презентации новой формы
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Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 07:11
Политика
Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока – 2»
Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов единогласно одобрил введение санкций против строящихся российских проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 01:34
Общество
Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью
Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Обновлено в 03:48
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:36
Кино
Съемки фильма «Брат-3» начнутся в Красногорске в конце июля
Съемки фильма «Брат-3» начнутся в Красногорске в конце июля, отмечается в сообщении Вадима Горжанкина, PR-директора режиссерса картины Стаса Барецкого.
Обновлено в 04:49
Происшествия
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Ранее директор Государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова в беседе с НСН оценила сообщения о том, что в Мамерках обнаружен вход в туннель, где может находиться Янтарная комната.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Свалка третий день горит в Петербурге
Пожар уже несколько дней продолжается на несанкционированной свалке на Волхонском шоссе в Красносельском районе на юге Петербурга, его тушат сотрудники МЧС, вероятной причиной ЧП является умышленный поджог, сообщил журналистам в четверг начальник Главного управления МЧС по городу Алексей Аникин.
Обновлено в 07:04
Наука
Беспохмельное пиво создали в России
Обновлено вчера в 06:09
Политика
Медведев утвердил программу мер по борьбе с картелями
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении программы по выявлению и пресечению картелей.
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Авто
Kia представил новый кроссовер Kia XCeed
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
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Шоу-бизнес
В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О кончине Аллы Покровской стало известно во вторник, 25 июня, ей был 81 год.
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Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
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Политика
Из-за России семь стран покинули ПАСЕ
Делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:27
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Умер актер из сериала «Альф» Макс Райт
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