У Зеленского предложили перенести столицу Украины из КиеваГазета.Ru 01:29

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

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