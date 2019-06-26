Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из КиеваГазета.Ru 01:29

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
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Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина
», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
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