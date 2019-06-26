У Зеленского предложили перенести столицу Украины из КиеваГазета.Ru 01:29

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

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