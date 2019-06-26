У Зеленского предложили перенести столицу Украины из КиеваГазета.Ru 01:29

с чего всё началось

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

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Кино В США умер актер из сериала «Альф» Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.

Политика В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа Путин и Трамп в основном общаются по телефону. Саммит в Осаке может стать третьей личной встречей лидеров России и США.

Футбол Индонезия и Австралия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2034 Индонезийская федерация футбола приняла решение сотрудничать с Австралией после того, как свое участие в борьбе за право провести ЧМ-2034 исключил Таиланд.

Авто «Калашников» показал новый электромобиль «Овум» На выставке «Армия-2019» концерн «Калашников» показал новую модель электромобиля «Овум».

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Авто Kia Seltos поступит в продажу уже в июле Заказы на долгожданный Kia Seltos будут открыты в следующем месяце, а первые товарные образцы модели поступят дилерам уже в августе 2019 года.

Футбол Появилось фото возможной формы «Спартака» на следующий сезон В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.

Экономика Рост розничных продаж в Японии существенно ускорился в мае Относительно предыдущего месяца розничные продажи увеличились за отчетный период на 0,3%. Ранее стало известно, что потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой для Центробанка страны показатель инфляции) поднялись в мае 2019 года на 0,8% в годовом сопоставлении после повышения на 0,9% в апреле.

Экономика В России резко подорожало высшее образование За год стоимость обучения на платных отделениях в вузах России выросла на 15–19% в среднем по стране, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Общество В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.

Общество Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Согласно решению о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, налоговая служба решила заблокировать счета Депардье 20 июня.

Армия и оружие Украинская сторона провела учения в Азовском море Пограничная служба и Военно-морские силы Украины провели совместные учения в акватории Азовского моря, передает корреспондент The Moscow Post, ссылаясь на RT.

Транспорт На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.

Гаджеты Xiaomi представила беспроводную электрическую швабру MIJIA Wireless Hand-held Electric Mop Одним из последних продуктов стала беспроводная ручная электрическая швабра, которая называется MIJIA Wireless Hand-held Electric Mop.

Армия и оружие В России военные получили новые комплексы «Листва» Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская армия скоро получит совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.