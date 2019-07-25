Политика

У Зеленского поддержали создание в Крыму национальной автономииАргументы неделi. Крым 04:57

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В партии «Слуга народа» в Украине работает комитет по оккупированным территориям, в котором поддерживается перспектива создания Крымской национальной автономии. Об этом сообщил политический советник президента Украины Владимира ЗЕЛЕНСКОГО Никита ПОТУРАЕВ.
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У Зеленского поддержали создание в Крыму национальной автономии

Аргументы неделi. Крым04:57

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