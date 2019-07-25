В партии «Слуга народа» в Украине работает комитет по оккупированным территориям, в котором поддерживается перспектива создания Крымской национальной автономии. Об этом сообщил политический советник президента Украины Владимира ЗЕЛЕНСКОГО Никита ПОТУРАЕВ.

У Зеленского поддержали создание в Крыму национальной автономии

Политика СБУ задержала российский танкер на Украине Обновлено в 15:20:00 Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma.

Происшествия Француз попытался пересечь Ла-Манш на летающей доске Француз представил летающую доску во время парада в Париже и попытался пересечь на ней пролив Ла-Манш.

Спорт Бузова признана одной из самых успешных звезд России Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.

Футбол Перейра поссорился с тренером «Порту» перед матчами с «Краснодаром» Полузащитник Данилу Перейра покинул расположение "Порту" после ссоры с главным тренером Сержиу Консейсау, сообщает A Bola.

Экономика Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Происшествия Пожилая россиянка утонула в Черногории Бечичи – поселок на побережье Адриатического моря, входит в состав знаменитой Будванской Ривьеры – курортной зоны с чистыми песчаными или галечными пляжами.

Политика Трамп выступил на фоне двуглавого орла Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.

Политика Путин отменил некоторые санкции против Турции Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.

Политика Москалькова опровергла данные об освобождении украинских моряков Ранее о возможности освобождения моряков журналистам рассказала уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова.

Происшествия В Омске во время ливня на ребенка рухнул рекламный щит Инцидент произошел сегодня на территории парка развлечений и отдыха "Зеленый Остров" во время внезапно начавшейся грозы и ливня.

Происшествия В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа» Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Общество В Москве запустят салюты в честь 75-летия освобождения городов Европы В Москве в честь 75-й годовщины освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков проведут 17 праздничных салютов в 2019–2020 годах.

Происшествия В Сочи из-за ливней сошел сель и затопило улицы Штормовое предупреждение будет действовать до 26 июля В ночь на 25 июля несколько улиц в Сочи подтопило после ливней, сошел сель, снесло девять деревьев, в результате разгула стихии пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.

Происшествия В Симферополе вынужденно сел пассажирский самолет Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, посадка прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиаузла.

Общество Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать Принятые поправки предусматривают выплаты от государства покупателям квартир с криминальным прошлым (одним или несколькими эпизодами незаконного перехода прав собственности в юридической истории) в случае последующего признания сделки незаконной.

Кино Скончался легендарный Рутгер Хауэр Как сообщает Variety, Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.

Политика Матвиенко допустила несправедливость отказа в регистрации в Мосгордуму Ряду независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы могли отказать в регистрации несправедливо.

Футбол Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Оренбургом» Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба чувствует себя уже лучше.

Транспорт Сергей Собянин: Строительство балочного моста в Мневниках вышло на финишную прямую Строительство балочного моста через шлюз № 9 канала имени Москвы завершат через несколько месяцев.