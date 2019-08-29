Политика

Российский ДиалогРоссийский ДиалогУ Зеленского определились с новым премьером Украины

Алексей Гончарук будет выдвинут на пост премьер-министра Украины. По итогам заседания фракции "Слуга народа" его кандидатура была внесена на голосование в Верховной Раде.
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В Раду внесена кандидатура на пост премьера Украины

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