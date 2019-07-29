Политика

У Зеленского назвали способ возвращения КрымаГазета.Ru 14:03

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым. Об этом сообщают украинские СМИ. Он заявил, что киевским властям необходимо создать международную площадку для обсуждения данного вопроса.
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Команда Зеленского нашла новый способ возвращения Крыма

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В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма

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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
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