Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым. Об этом сообщают украинские СМИ. Он заявил, что киевским властям необходимо создать международную площадку для обсуждения данного вопроса.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.

Политика Трамп назвал имя нового кандидата в директоры Нацразведки США Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается выдвинуть кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки.

Армия и оружие Россия и Иран договорились расширить военное сотрудничество Минобороны России и генштаб Вооруженных сил Ирана подписали меморандум о расширении двусторонних связей, заявил командующий иранских ВМС Хосейн Ханзади.

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 15 суток В Зеленограде суд арестовал на 15 суток директора Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» со ссылкой на его адвоката Андрея Егорова.

Происшествия Шестуна вернули в «Матросскую тишину» из психбольницы СИЗО «Бутырка» Обвиняемый в коррупции экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун снова помещен в больницу при следственном изоляторе "Матросская тишина".

Экономика В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.

Экономика Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.

Здоровье Кабинет диабетической стопы открылся в столичной клинике им. Вересаева В ходе приема пациенты смогут получить консультацию врача, пройти диагностику периферической нейропатии и скрининг ишемических нарушений нижних конечностей.

Общество Оглашены лидеры голосования за название арт-парка на Добролюбова Общественная палата Санкт-Петербурга огласила предварительных лидеров открытого голосования на выбор названия арт-парка, который откроется на проспекте Добролюбова.

Происшествия Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.

Политика В Китае считают Сахалин большой потерей для Пекина Китай сожалеет о потере переданного Российской империи острова Сахалин, сообщает китайский частный портал Sohu.

Политика Украинский генерал ответил на обвинения Зеленского Начальник управления Национальной полиции в Днепропетровской области генерал Виталий Глуховеря прокомментировал на своей странице в Facebook требование президента Украины Владимира Зеленского уволить его.

Шоу-бизнес Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.

Политика Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.

Футбол «Оренбург» пожалуется на судейство в матче с «Зенитом» Руководство футбольного клуба «Оренбург» планирует обратиться в РФС с жалобой на работу судьи Сергея Карасева в матче против «Зенита».

Происшествия Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.

Экономика Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет» Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.

Происшествия Сыновья убитого кикбоксера озвучили свою версию его гибели Сыновья известного кикбоксера Сергея Карпенко, которого обнаружили мертвым в Петербурге, выдвинули версию убийства их отца.

Экономика Дания останавливает «Северный поток-2» У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете МК рассказали о жизни в колонии.