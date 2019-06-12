У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифыГазета.Ru 10:35

с чего всё началось

Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов. Об этом он написал в своем фейсбуке. До этого Герус заявил, что Зеленский шутил о снижении тарифов.

У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы

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