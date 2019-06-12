Политика
У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифыГазета.Ru 10:35
Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов. Об этом он написал в своем фейсбуке. До этого Герус заявил, что Зеленский шутил о снижении тарифов.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы на ЖКХ, заявил его представитель в правительстве Андрей Герус в эфире программы "Вот оно как".РИА Новости04:05
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Команда президента Украины опровергла снижение тарифов ЖКХ: «Зеленский шутил»
Московский Комсомолец04:23
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