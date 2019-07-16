Политика
У Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с ПутинымBFM.ru 07:32
Замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции сообщил, что ожидается еще одна телефонная беседа Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Пока конкретная дата разговора не назначена.
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Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Иран захватил танкер ОАЭ, сообщили СМИ
Иран захватил танкер, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали здания УрФУ
Все учебные здания и общежития Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Обновлено в 07:09
Авто
В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Общество
В России сломалась система, обслуживающая ЗАГСы
В России 15 июля произошел крупный сбой в Едином государственном реестре, обслуживающем ЗАГСы с октября 2018 года.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Москвичи массово отравились едой из вендинговых автоматов
В шести округах Москвы 30 человек отравились к врачам с отравлением, предположительно, едой из вендинговых автоматов в офисах, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:37
Общество
Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение
По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Госдума приняла закон о наказании за непропуск скорой помощи
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, устанавливающих административную и уголовную ответственность за помехи доступу врачей к больному, в том числе за непропуск машин скорой помощи.
Обновлено в 06:11
Интернет
Microsoft превратит все ПК с Windows в смарт-колонки
Microsoft готова превратить компьютеры с Windows 10 в полные аналоги смарт-колонок.
Обновлено в 02:02
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Экономика
Дивидендная доходность «Северстали» может превысить 4%
Если на дивиденды за 2К19 компания направит 100% СДП, дивидендная доходность может превысить 4%, по нашей оценке.
Обновлено вчера в 04:40
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Здоровье
Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома
Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Политика
За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 20:28
Космос
Астероид Рюгу преподнес сюрприз
Ученые установили, как выглядит околоземной астероид Рюгу изнутри, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature Astronomy.
Обновлено в 07:29
Авто
Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером
Бренд намерен заменить семейные модели Mondeo, S-Max и Galaxy на единый универсал в стиле кроссовера.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров
В Кремле прокомментировали предложения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне на этапе доследственной проверки по делам о взяточничестве.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова рассказала о своих домашних питомцах
Фото: Анастасия Решетова рассказала о своих котах Как рассказывает Анастасия, ее любимцы приносят в дом оживление и создают уютную атмосферу.
Обновлено в 03:36
Политика
Дума приняла во втором чтении закон о шпионских гаджетах
Госдума во вторник, 16 июля, приняла во втором чтении пакет законопроектов о шпионских приборах.
Обновлено в 07:19
Политика
Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
Обновлено в 05:44
Экономика
Туркменистан переживает худший кризис за 30 лет и находится на грани катастрофы
По данным британского Центра внешней политики, на которые ссылается Al Jazeera, экономика Туркменистана столкнулась с самыми большими проблемами за последние 30 лет.
Обновлено в 05:25
Политика
«Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа
Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».
Обновлено в 06:46
Происшествия
Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова
Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Обновлено в 05:09
Политика
Зеленский хочет провести Олимпиаду на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить план для проведения Олимпийских игр в стране, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:23
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено вчера в 05:43