Замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции сообщил, что ожидается еще одна телефонная беседа Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Пока конкретная дата разговора не назначена.

У Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным

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