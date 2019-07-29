Вице-президент итальянского "Ювентуса" Павел Недвед подтвердил, что у клуба есть предложения по трансферу футболиста Пауло Дибалы. Ранее сообщалось, что в переходе 25-летнего аргентинца заинтересован лондонский "Тоттенхэм", также к игроку проявляет интерес "Манчестер Юнайтед".

У «Ювентуса» есть предложения по трансферу Дибалы

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