Футбол
У «Ювентуса» есть предложения по трансферу ДибалыРИА Новости 01:06
Вице-президент итальянского "Ювентуса" Павел Недвед подтвердил, что у клуба есть предложения по трансферу футболиста Пауло Дибалы. Ранее сообщалось, что в переходе 25-летнего аргентинца заинтересован лондонский "Тоттенхэм", также к игроку проявляет интерес "Манчестер Юнайтед".
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
Политика
Санкции против госдолга РФ предложили включить в оборонный бюджет США
Демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио от Флориды предложили президенту США Дональду Трампу внести изменения в проект оборонного бюджета на следующий год, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:43
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
Молдавия объявила в международный розыск мужа Жасмин
Молдавия объявила в международный розыск депутата Илана Шора, супруга российской певицы Жасмин. Об этом сообщается на сайте МВД республики.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан" стартовала во вторник с космодрома Плесецк.
Обновлено в 02:04
Политика
Порошенко объяснил поражение своей партии на выборах в Раду
Бывший украинский глава, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что его политическая сила на выборах в Верховную раду Украины могла бы занять второе место, если бы не ряд других политических сил, которые отказались с ней объединяться.
Обновлено в 03:21
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Гонки с полицией: В Уфе задержали пьяную девушку без прав
Началось все со звонка в полицию неравнодушного уфимца, сообщившего о том, что возле одного из развлекательных центров компания пьяных девушек танцует на крыше автомобиля Audi.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Силовики провели обыски в «Эковахте» и у кубанских активистов
Сегодня прошли обыски в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу", а также в домах активистов Леонида и Марины Запрудиных, рассказал координатор «Эковахты» Андрей Рудомаха и активистка Арина Лисовец.
Обновлено в 04:39
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сигнала о пожаре
В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 04:50
Политика
Генпрокуратура предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций
Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман, комментируя последний несанкционированный митинг в Москве, заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
RT объявил победителей международной премии для военкоров
Телеканал RT объявил победителей Khaled Alkhateb Memorial Awards - международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, сообщает пресс-служба канала.
Обновлено в 03:07
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Рязани загорелся цех по производству жидкости для розжига
В Рязани во вторник начался пожар в цеху, где производится крайне горючее вещество – жидкость для розжига костров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 04:05
Политика
Порошенко заявил, что не намерен ни от кого прятаться
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже если его лишат депутатской неприкосновенности, он не станет "прятаться", так как это будет "большой подарок" главе российского государства Владимиру Путину.
Обновлено в 02:37
Политика
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
Транспорт
В России официально появятся дороги из снега и льда
Российский дорожный научно-исследовательский институт подготовил проект нового госстандарта для дорог, которыми можно пользоваться только в холодное время года.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В Омске ребёнок провалился в яму с кипятком
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный
В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
BlaBlaCar могут заблокировать в России
Активисты общероссийского объединения пассажиров предложили Госдуме заблокировать сервис по поиску автомобильных попутчиков BlaBlaCar, сообщают "Известия".
Обновлено в 01:32
Общество
Эксперты назвали признаки профессионального выгорания
Профессиональное выгорание (или «состояние полного истощения») у работника проявляется в таких симптомах, как эмоциональная истощенность, сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова.
Обновлено в 04:08
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
В мире Гергиева считают выдающимся дирижером. Однако требовательную публику он разочаровал, его даже освистали.
Обновлено вчера в 13:52
Общество
Москвичи пережили самую холодную ночь июля
Самая холодная ночь июля прошла в Москве. Воздух с понедельника на вторник опускался до +9,5 градуса.
Обновлено в 04:44
Происшествия
На полигоне в Верхней Пышме погиб солдат-срочник
На полигоне Адуйском в Верхней Пышме погиб 20-летний Ильдар Сиразев, которого призвали на службу из Башкирии.
Обновлено в 02:57