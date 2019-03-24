Политика
У Венесуэлы украли более 30 млрд долларовНТВ вчера в 21:03
Более 30 миллиардов долларов были похищены со счетов Венесуэлы в международных банках за последние 2 месяца. С таким заявлением выступил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес. По его словам, более 1 миллиарда долларов из этих денег были переведены на личные счета оппозиционеров.
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Общество
На Землю надвигается магнитная буря
Обновлено в 04:06
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Спорт
Россия отобралась на командный ЧМ по фигурному катанию
Сборная России квалифицировалась на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который состоится в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Политика
В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Политика
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где финские политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Назарбаева перед отставкой
Ранее Песков прояснил, советовался ли Назарбаев с Путиным перед отставкой.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Хоккей
Форвард «Вашингтона» Кузнецов подвергся критике за празднование гола
Известный хоккейный эксперт Дон Черри обрушился с критикой на российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова.
Обновлено в 07:53
Политика
Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит кандидата в президенты страны Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука и их переговоры с руководством "Газпрома" направлены против Украины.
Обновлено вчера в 07:54
Футбол
Хави не сыграет за сборную Каталонии с Венесуэлой
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы
Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Со счетов Венесуэлы в международных банках похищено более $ 30 млрд
За последние два месяца со счетов Венесуэлы в международных банках было похищено более $ 30 млрд.
Обновлено в 03:20
Политика
Врач связала заболеваемость раком в Сербии с бомбежками НАТО Югославии
22 марта прошло ровно 20 лет после нанесения силами НАТО ударов по Белграду.
Обновлено в 06:48
Общество
Число жертв циклона в Мозамбике возросло до 446
Число жертв тропического циклона «Идаи» в Мозамбике увеличилось до 446, информирует CGTN со ссылкой на министра земель, окружающей среды и сельского развития страны Селсу Коррейу.
Обновлено в 05:44
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Авто
Самые надежные двигатели: какие автомобили имеют моторы-миллионники
Редкий рейтинг "бессмертных" обходится без легендарной линейки рядных шестицилиндровых моторов Toyota JZ – это вообще одни из самых надежных и прославленных японских двигателей, которые знамениты во всем мире.
Обновлено 22 марта в 06:18
Политика
В Таиланде завершилось голосование на парламентских выборах
В Таиланде завершилось голосование на выборах в парламент, проведенное впервые с 2014 года.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Участница «Голоса» Светлана Феодулова осталась без крыши над головой
В результате раздела имущества в рамках бракоразводного процесса экс-супруг реализовал дом, в котором они жили, а затем прекратил любое общение с экс-участницей «Голоса».
Обновлено в 02:10
Происшествия
В летевший в Сочи самолёт ударила молния
«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Авто
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года
2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено в 01:30
Космос
Навигационные спутники «Глонасс-М» возобновили работу
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
National Interest сравнил преимущества Су-57 и F-35
National Interest представил сравнительный анализ российского истребителя Су-57 и американского F-35.
Обновлено в 07:15
Авто
Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к весне
Следует помнить, что многие работы по подготовке транспортного средства к весне и лету можно выполнить самостоятельно, но по некоторым моментам нужна помощь эксперта.
Обновлено вчера в 11:38
Транспорт
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили все пролеты железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено в 06:48
Авто
Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина
По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Происшествия
Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Погранслужба Украины заявила об открытии КПП «Золотое» в Донбассе
Пропуск лиц и транспортных средств через КПП "Золотое" в Луганской области восстановлен, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:43