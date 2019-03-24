Политика

У Венесуэлы украли более 30 млрд долларовНТВ вчера в 21:03

Более 30 миллиардов долларов были похищены со счетов Венесуэлы в международных банках за последние 2 месяца. С таким заявлением выступил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес. По его словам, более 1 миллиарда долларов из этих денег были переведены на личные счета оппозиционеров.
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Власти Венесуэлы заявили, что с зарубежных счетов страны похищены 30 миллиардов долларов

Эхо Москвы04:30

Власти Венесуэлы оценили ущерб от «кражи активов» оппозицией

РИА Новостивчера в 20:35

В Венесуэле оценили ущерб от «кражи активов» оппозицией

Телеканал 360°вчера в 21:09

В Венесуэле заявили о краже оппозицией более $30 млрд

RT на русскомвчера в 20:51

С зарубежных счетов Венесуэлы похитили 30 миллиардов долларов

Российская газетавчера в 21:41

Министр заявил о хищении $30 млрд со счетов Венесуэлы по указке США

Газета.Ruвчера в 20:06

Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца

ТАССвчера в 19:30
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Общество

На Землю надвигается магнитная буря

Обновлено в 04:06
Экономика

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Спорт

Россия отобралась на командный ЧМ по фигурному катанию

Сборная России квалифицировалась на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который состоится в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Политика

В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Политика

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где финские политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Политика

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Назарбаева перед отставкой

Ранее Песков прояснил, советовался ли Назарбаев с Путиным перед отставкой.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Хоккей

Форвард «Вашингтона» Кузнецов подвергся критике за празднование гола

Известный хоккейный эксперт Дон Черри обрушился с критикой на российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова.
Обновлено в 07:53
Политика

Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит кандидата в президенты страны Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука и их переговоры с руководством "Газпрома" направлены против Украины.
Обновлено вчера в 07:54
Шоу-бизнес

Адель и Дженнифер Лоурес устроили танцы в нью-йоркском гей-баре

Обновлено в 02:10
Футбол

Хави не сыграет за сборную Каталонии с Венесуэлой

Обновлено в 06:58
Армия и оружие

По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы

Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Со счетов Венесуэлы в международных банках похищено более $ 30 млрд

За последние два месяца со счетов Венесуэлы в международных банках было похищено более $ 30 млрд.
Обновлено в 03:20
Политика

Врач связала заболеваемость раком в Сербии с бомбежками НАТО Югославии

22 марта прошло ровно 20 лет после нанесения силами НАТО ударов по Белграду.
Обновлено в 06:48
Общество

Число жертв циклона в Мозамбике возросло до 446

Число жертв тропического циклона «Идаи» в Мозамбике увеличилось до 446, информирует CGTN со ссылкой на министра земель, окружающей среды и сельского развития страны Селсу Коррейу.
Обновлено в 05:44
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Авто

Самые надежные двигатели: какие автомобили имеют моторы-миллионники

Редкий рейтинг "бессмертных" обходится без легендарной линейки рядных шестицилиндровых моторов Toyota JZ – это вообще одни из самых надежных и прославленных японских двигателей, которые знамениты во всем мире.
Обновлено 22 марта в 06:18
Политика

В Таиланде завершилось голосование на парламентских выборах

В Таиланде завершилось голосование на выборах в парламент, проведенное впервые с 2014 года.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Участница «Голоса» Светлана Феодулова осталась без крыши над головой

В результате раздела имущества в рамках бракоразводного процесса экс-супруг реализовал дом, в котором они жили, а затем прекратил любое общение с экс-участницей «Голоса».
Обновлено в 02:10
Происшествия

В летевший в Сочи самолёт ударила молния

«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Авто

Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года

2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено в 01:30
Космос

Навигационные спутники «Глонасс-М» возобновили работу

Обновлено в 04:16
Армия и оружие

National Interest сравнил преимущества Су-57 и F-35

National Interest представил сравнительный анализ российского истребителя Су-57 и американского F-35.
Обновлено в 07:15
Авто

Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к весне

Следует помнить, что многие работы по подготовке транспортного средства к весне и лету можно выполнить самостоятельно, но по некоторым моментам нужна помощь эксперта.
Обновлено вчера в 11:38
Транспорт

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Строители установили все пролеты железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено в 06:48
Культура

Стрейзанд извинилась перед жертвами насилия со стороны Майкла Джексона

Обновлено в 05:01
Авто

Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина

По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Происшествия

Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки

Обновлено вчера в 19:11
Политика

Погранслужба Украины заявила об открытии КПП «Золотое» в Донбассе

Пропуск лиц и транспортных средств через КПП "Золотое" в Луганской области восстановлен, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:43
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