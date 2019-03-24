У Венесуэлы украли более 30 млрд долларовНТВ вчера в 21:03

Более 30 миллиардов долларов были похищены со счетов Венесуэлы в международных банках за последние 2 месяца. С таким заявлением выступил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес. По его словам, более 1 миллиарда долларов из этих денег были переведены на личные счета оппозиционеров.

У Венесуэлы украли более 30 млрд долларов

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