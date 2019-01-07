Футбол
В медицинском отчете сообщается, что у 29-летнего немца диагностирован разрыв второй степени приводящей мышцы левой ноги.
Спорт-Экспресс14:08
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 15:27, Ашберн
Армия и оружие
Пентагон назвал нахождение десантного корабля в Черном море законным
Обновлено в 15:01
Общество
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании
The Telegraph пишет, что Юлия Скрипаль поддерживает контакты с друзьями из Великобритании и России.
Обновлено в 08:18
Политика
Глава Всемирного банка уходит в отставку
Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено в 12:23
Политика
Трамп обратится к нации по поводу стены от нелегалов
Разобраться с нелегалами президент США обещал перед выборами. По его мнению, на границе с Мексикой нужно построить стену.
Обновлено в 14:32
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Кевин Спейси не признал в суде вину по делу о домогательствах
Американский актер Кевин Спейси, наиболее известный по роли Фрэнка Андервуда в сериале "Карточный домик", отказался признать вину в суде по делу о сексуальных домогательствах в отношении подростка в 2016 году.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание
Обновлено в 03:57
Политика
Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул
Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено в 14:36
Политика
Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к задержанному в России Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
Грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции.
Обновлено в 06:40
Религия
Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста
Патриарх не первый раз высказывается о гаджетах.
Обновлено в 07:55
Кино
Скончался актер Уильям Морган Шеппард
В возрасте 86 лет скончался британский актер Уильям Морган Шеппард. Об этом 7 января сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено в 07:15
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено в 13:51
Происшествия
В МИД Украины назвали причины крушения сухогруза у берегов Турции
Обновлено в 12:09
Политика
В Габоне военные объявили о захвате власти
Обновлено в 02:18
Политика
Два человека отказались от предложения возглавить Пентагон, пишут СМИ
Уже по меньшей мере два человека отказались от предложения президента США Дональда Трампа занять должность главы Пентагона, пишет газета Politico.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику
"Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Политика
В Сети высмеяли рождественское поздравление Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко выложил в своем официальном аккаунте в Twitter поздравление с православным Рождеством для украинцев.
Обновлено в 12:33
Экономика
В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ
В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.
Обновлено в 08:50
Культура
Умер писатель и историк Николай Лисовой
На 73-м году жизни скончался историк, писатель, философ и автор телевизионных передач Николай Лисовой.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Саудовская девушка отреклась от ислама и попросила убежища
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Савченко связала украинский томос с предвыборной кампанией Порошенко
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по обвинению в терроризме, заявила, что прошедший в Киеве "объединительный собор" является частью предвыборной кампании президента Петра Порошенко.
Обновлено в 13:52
Происшествия
«Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе
Обновлено в 14:15
Происшествия
Россиянина оштрафовали за покупку на AliExpress
Отмечается, что мужчина, увлекающийся горнолыжным спортом, приобрел в интернет-магазине AliExpress солнцезащитные очки со встроенной камерой.
Обновлено в 02:54
Политика
Синдзо Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с РФ
Обновлено в 00:15
Кино
В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Обновлено в 00:05
Общество
Британский миллионер узнал, что больше 20 лет воспитывал чужих детей
Британский миллионер, владелец компании MoneySupermarket Ричард Мейсон узнал, что 21 год воспитывал троих чужих детей.
Обновлено в 09:34
Спорт
Тутберидзе опубликовала фото с Медведевой
Обновлено в 11:38